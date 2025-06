Tizenöt éves az ungvári Csüllő néptáncegyüttes

Vasárnap, június 8-án ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Csüllő néptáncegyüttes. Az eseményt az Ungvári Dayka Gábor Líceum dísztermében tartották a Csipkés zenekar közreműködésével.

Bár már egy hete megkezdődött a nyári szünidő, az iskola napok óta hangos volt a gyerekek énekétől és táncától. A vasárnapi rendezvényre készültek naponta több órán keresztül. Pünkösdvasárnap pedig már nagyközönség jelenlétében adtak koncertet a fiatalok.

A rendezvényt az együttes sárközi táncok bemutatásával kezdte. Ezután Perdukné-Lator Ilona, a néptáncegyüttes vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Emlékeztetett, hogy az együttes megalapítója férje, Perduk János volt. A tanárnő elmondta, ahhoz, hogy az iskolában elkezdődhessen a néptánc oktatása, három dologra mindenképpen szükség volt: táncoktatóra, intézményre, amely befogadta ezt a kezdeményezést és támogatóra, mert az oktató munkáját honorálni kell. És természetesen nem működhetne az együttes táncolni szerető gyerekek és támogató szülők nélkül sem. A feltételeket 2009-től tudták biztosítani: lett táncoktató, Árpa Péter, az iskola akkori igazgatója az ügy mellé állva helyet biztosított a táncoktatáshoz, iskolánk egykori angoltanára, Kiss Gyula személyében pedig, aki nagyon szerette volna segíteni a helyi magyarságot, támogatója is lett az ügynek. Az első fellépő ruhákat az ő jóvoltából tudták beszerezni. Később, az évek során a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően varrattak viseleteket. Kaptak támogatást a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványtól is. A tyukodi viseletüket a KMKSZ-nek köszönhetik, a nagydobronyit pedig szinhalmi barátaiknak. Valamennyi viseletüket két táncos édesanyja, Dmitrienko Krisztina készítette el.

Az együttes vezetője köszönetét fejezte ki a táncpedagógusoknak is: Simoncsics Pál szegedi táncoktatónak, akinek a mezőföldi és a nagydobronyi koreográfiát köszönhetik és Kovács Hanna vajdasági táncoktatónak, aki a felcsíki és bodrogközi táncokat tanította be az együttesnek. Mindketten a Petőfi Sándor Program keretén belül oktatták a gyermekeket.

A világjárvány idején egy időre oktató nélkül maradt a tánccsoport, ekkor kértem fel Botos Boglárkát, hogy vállalja el a gyerekek tanítását – mondta Perdukné Lator Ilona. – Öt éve ő végzi ezt a munkát, ő tanította be és készítette el a szilágysági, rábaközi és szatmári koreográfiákat, valamint nagy munkát fektet szólistáink felkészítésébe.

Egyik tehetséges táncosuk, Csizmadia Márk 8. osztályos tanuló több kárpátaljai és magyarországi versenyen vett már részt.

– Nagyon szeretek táncolni, mert sok új emberrel megismerkedtem, jobban megismertem ezáltal a magyar kultúrát. A tánc számomra csapatépítő is. Ennek köszönhetően több sikeres eredményem is volt az évek során, és sok helyre eljutottam. Szeretnék a jövőben is ezzel foglalkozni.

Perdukné-Lator Ilona köszöntője és beszámolója közben kivetítve az elmúlt évek fellépéseivel, eredményeivel ismerkedhettek meg a jelenlévők. Utána rábaközi táncokkal folytatódott a műsor. Amíg a Csüllő felöltötte a táncokhoz illő viseletet, a Csipkés együttes kalocsai, viski, szatmári, örkői, vajdaszentiványi muzsikát játszott. Az eseményen az utánpótláscsoport, a Cseprente felcsíki táncokkal mutatkozott be. Szólótáncokra is sor került: Ljahovics Vszevolod széki sűrű és ritka tempót adott elő, Csizmadia Márk pedig magyarpalatkai korcsost és sűrű magyart. Püspöki Lara, az Által mennék én a Tiszán helyezettje moldvai dallamokat énekelt.

Lara elmondása szerint nagyon szeret táncolni és énekelni:

– Most ötödik osztályos vagyok, de elsőtől kezdve táncolok. Nagyon jó érzés ezt csinálni. Nagyon fantasztikus átélni, hogy milyen táncok és népviseletek voltak régen. Legjobban a népviselet tetszik.

Az ünnepségen a Csüllő valamennyi koreográfiáját bemutatta, a rendezvényt pedig szatmári táncokkal zárta.

Gyöngyössy Tibor

Kárpátalja.ma