Drugeth Fülöp-díjjal tüntették ki dr. Szili Katalint
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség fennállásának 35. évfordulója alkalmából Drugeth Fülöp-díjjal tüntette ki dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót, a Magyar Országgyűlés korábbi elnökét, a kárpátaljai magyarság érdekében végzett köztevékenysége elismeréseként.
Erről a szövetség közösség oldalán adtak tájékoztatást január 27-én.
A kitüntetést a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen adták át. A díj egy oklevélből, valamint a Bródi Ihor által tervezett ungvári Drugeth-lovasszobor kicsinyített másából áll. Korábban Grezsa István miniszteri biztos és Magyar Levente miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár részesült az elismerésben.
