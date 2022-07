Egész estés dokumentumfilmet készített a Recirquelről az ARTE

Egész estés dokumentumfilmet készített a Recirquel My Land című produkciójáról az ARTE európai kulturális tévécsatorna, Az én országom – Az én országom? Ukrán artisták művészet és háború között című filmet vasárnap mutatják be.

A társulat pénteki közleményében felidézik, hogy a Recirquel éppen történetének leghosszabb turnéján vett részt Franciaországban a My Landdel, amikor február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. A háború egyetlen pillanat alatt alapjaiban formálta át az előadás jelentését és a produkció artistáinak életét.

A társulat fiatal művészei Ukrajnából származnak, a Vági Bence művészeti vezető rendezte, négy éve bemutatott, és azóta a világot bejárt My Land pedig az ő személyes történeteikről, szülőföldjükhöz, hazájukhoz fűződő viszonyukról mesél a cirkusz és a tánc eszközeivel.

A háború kitörésével gyötrő kérdésekkel szembesültek a fiatal művészek, akiknek szülei, testvérei, szerelmei, gyermekei és barátai Ukrajnában maradtak. Játszani tovább vagy visszatérni és harcolni? Fel lehet-e állni a színpadra, miközben bombázzák a várost, ahol a szeretteik laknak? Mi a művész felelőssége a háborúban, és mivel tudja a legjobban szolgálni hazáját?

A német Ilka Franzmann rendezte dokumentumfilm (Mein Land – Mein Land? Ukrainische Artisten zwischen Kunst und Krieg) a My Land alapjaira építve a szereplők személyes történetein keresztül tárja fel a művészek kétségekkel teli napjait.

A folyamatosan érkező drámai hírek kíséretében nemcsak a szereplők dilemmáit ismerheti meg a néző, hanem egyéni sorsukat, hazájukhoz való viszonyukat, amelyet az előadás felvételei, valamint a fellépések és próbák hangulatképei foglalnak keretbe.

A filmben az artisták nyíltan beszélnek a bennük zajló folyamatokról, vívódásról – dühről, félelemről, tehetetlenségről -, és arról, hogyan nyertek egyik napról a másikra teljesen új értelmet számukra az előadás szimbólumai és jelenetei.

A kétségbeesés első reakciói után arra ébredtek rá, hogy számukra a művészet az az eszköz, amellyel hallathatják hangjukat. A darab hamar az Ukrajna iránti szeretet kifejezésévé formálódott át bennük, és legbensőbb érzéseiket színpadra állítva játszottak tovább a hazájukért.

Mint írják, a dokumentumfilm rendezője az előadás felvételét látva ajánlotta a német-francia tulajdonú ARTE európai kulturális televíziócsatorna figyelmébe a Recirquel és az ukrán artisták történetét. A csatorna vezetői egy nap alatt megvették a filmötletet. A stáb márciustól kezdve több hónapon át forgatott a művészekkel Franciaországban, Hollandiában és Magyarországon, a Müpában, valamint a Recirquel próbatermében.

A dokumentumfilmet július 17-én 17 órától elsőként a tévécsatorna előfizetői láthatják Németországban és Franciaországban, majd július 18-tól az ARTE weboldalán egész Európában elérhető lesz az alkotás angol, német, francia és spanyol felirattal, az előadásnak a Müpa Fesztivál Színházában, az intézmény stúdiója által rögzített felvételével együtt.

A My Land című produkció Magyarországon legközelebb július 25-én és 26-én látható a Művészetek Völgye Cirque du Tókert színpadán, Vigántpetenden.

Forrás: MTI