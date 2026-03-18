Életem játék volt csupán – Nigriny Edit emlékkiállítása Ungváron

Március 17-én nyílt meg az „Életem játék volt csupán” című emlékkiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán, amely a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Munkácsy Mihály Emlékplakettjével kitüntetett Nigriny Edit kárpátaljai festőművész, grafikus életművéből ad ízelítőt.

A kiállítást a művésznő születésének 75. évfordulója alkalmából rendezték, és a látogatók elsősorban Nigriny Edit grafikai alkotásaival ismerkedhetnek meg. A tárlat betekintést nyújt a 2024-ben elhunyt művésznő játékosságban és kreativitásban gazdag életművébe, amely egyszerre tükrözi személyes érzéseit és a kárpátaljai magyar kultúra értékeit.

A kiállítás látogatása előzetes bejelentkezés alapján lehetséges, és 2026. április 7-ig tekinthető meg az Ungvári Főkonzulátuson.

A szervezők remélik, hogy a tárlat nemcsak a grafikai alkotások iránt érdeklődőknek nyújt majd élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék méltóképpen felidézni Nigriny Edit szellemiségét és művészi világát.

