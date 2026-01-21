Elhunyt a Beregszászi Kulturális Központ videóoperátora, Csada Sándor

Elhunyt Csada Sándor, vagy ahogy sokan ismerték Csada Öcsi, a város ismert videóoperátora, fotósa és dokumentaristája. Hosszan tartó betegség után, 76 éves korában hunyt el.

Halálának hírét a Beregszászi Városi Tanács Kultúrális és Oktatási Osztályának közösségi oldalán osztották meg.

Csada Sándor 1950-ben született Beregszászban. 2008-tól a Beregszászi Városi Kulturális és Szabadidő Központ munkatársa volt, 2011-től videóoperátorként dolgozott. Pályafutása során több mint 600 videós anyagot készített a város mindennapjairól, ünnepeiről, történelméről és lakóiról, így munkái jelentős része ma is élő képi emlékként őrzi Beregszász arculatát és történetét.

Nyugodjon békében.

