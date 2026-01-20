Elhunyt Kárpátalja legidősebb lakosa

Elhunyt megyénk legidősebb lakosa és művésze, Ilja Brovdi január 18-án – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

A férfi 1918. szeptember 13-án született. Az iskola elvégzése után a munkácsi állomáson daruvezetőként dolgozott. 1966-ban a kirovi gyárban váltott tervezői pályára.

A rajz iránti vonzalma már kora gyermekkorában megnyilvánult, de szüleinek nem volt lehetőségük arra, hogy Ilját tanulni küldjék. Ezért önállóan fejlesztette tehetségét.

Igazán 1965-ben kezdett rajzolni. Tanárai Soltész Zoltán és Villásek Tibor művészek voltak.

A művész élete során a világ 20 országát látogatta meg, és több száz kiállítást szervezett. Alkotói tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a régió kulturális életéhez, szellemi és művészeti örökséget hagyva maga után.

Ilja Brovdi búcsúztatására január 20-án, kijevi idő szerint 13 órakor kerül sor a Kölcsény (Kolcsino) faluban található Szent Péter és Pál apostolok templomában.

