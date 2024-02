Első alkalommal szerveztek népviseleti kiállítást a beregszászi konzulátuson

Különböző korok magyar népviseleteié volt a főszerep Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály termében február 1-én. A kiállításon a Hagyományok Háza által létrehozott viseletvarró tanfolyam munkáit mutatták be, melyeket abból a célból készítettek, hogy a jelenkor megismerhesse elődeink ünnepi és hétköznapi öltözetét. A jelenlévők egész Kárpát-medence magyar viseletkincsestárának egy-egy darabját tekinthették meg.

A rendezvény nem véletlenül kapta a „Múlt és jelen a viseletekben” címet, hiszen a régebbi fajta ruhák között korszerű darabokat is találunk, melyek különlegessége az, hogy népi elemeket tartalmaznak.

A kiállítás Kárpátalján már több településen is szerepelt. Viszont a beregszászi alkalom különlegessége, hogy a gyűjtemény Prófusz Marianna gyönyörű szőtteseinek, kézimunkáinak bemutatásával lett gazdagabb.

Dr. Gyebnár István ügyvivő konzul és a rendezvény házigazdája elmondta, hogy a konzulátus számára nagyon nagy öröm a népművészeti kiállítás, mely ilyen sok embert mozgatott meg és vezetett erre a találkozásra, ennek a művészeti élménynek közös átélésére.

A falvakban éppen kivesző népi kultúra anyanyelvünk mellett a másik olyan alap, melyet minden eszközzel élő formában kell megőriznünk – hangsúlyozta.

Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona, a Hagyományok Háza kárpátaljai munkatársa röviden bemutatta a hálózat működését. Kiemelte, hogy három alapműködési területen dolgoznak: a hagyományok gyűjtése, a rendezvényszervezés és az élő hagyományátadás. A hálózat már hét éve működik Kárpátalján számos programmal, sok-sok gyerekkel és mentorral, továbbá rengeteg sikerrel.

Tajti Erzsébet népi iparművész szakoktató szintén a Hagyományok Háza képviseletében kísérte végig a résztvevőket a kiállításon, és minden darabról külön-külön mesélt. Elmondta: három parasztpolgári bábú érkezett Viskről, melyeket egy 1800-as évek végi fotóról rekonstruáltak. A jelenlévők egy menyasszonyi ruhát is megcsodálhattak. A kiállítás része volt egy nagydobronyi lányka viselet, mely nagy fodros csipkével vonzotta a tekintetet. A kiállított ruhák másik fele modernebb korszakot képviselt, és azt mutatta be, hogy egy korszerű darabba hogyan építhető be egy-egy régebbi elem – egy hímzés, egy csipke vagy egy szőttes.

A bemutató végén kiemelte:

Érdemes időtálló viseletet készíteni. Önöket is arra ösztönzöm, hogy a kétkezi munkát értékeljék. Másokat is biztassanak arra, hogy érdemes az időigényes és szép terméket életre hívni és hordani.

A Rezeda Folkműhely vonós szekciójának növendékei somogyi dallamokat adtak elő, majd egy nagydobronyi csárdás tette teljessé az eseményt és fokozta a jó hangulatát.

A rendezvényen jelen volt Prófusz Marianna, a beregi keresztszemes hímzés és szövés hagyományait ápoló népművész, aki szintén részt vett a viseletek elkészítésében.

A konzulátus dolgozói virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszönték meg a rendezvény előadóinak, fellépőinek a részvételt.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma