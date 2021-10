Magyar siker az English Folk Expón

2021. október 21-23. között rendezték a brit English Folk Exptót és vele párhuzamosan a Manchester Folk Festivált, amelyen a Hagyományok Háza mint kiemelt partnerintézmény képviselte a magyar népzenét, illetve az abból táplálkozó világzenét. Az Intézmény négy zenekart, a Dalindát, a Pengetős Triót, az Ötödik Évszakot és a Muzsikás együttest delegálta az eseményre, valamint tíz, e területen alkotó szakembert is meghívott.

Az English Folk Expo (EFEx) egy olyan jótékonysági szervezet, amely különféle projektekkel és kezdeményezésekkel támogatja az angol népzene hagyományainak ápolását. Ennek szellemében fesztiváloknak és különféle szakmai eseményeknek adnak otthont évről évre, hogy a legígéretesebb, népzene gyökerű, akusztikus, illetve tradicionális hangszereken játszó együtteseket bemutathassák a közönségnek. A szervezet minden évben partnernek kér fel egy külföldi intézményt, amely nemcsak fellépő művészeket, de zenei szakembereket is delegál a manchesteri eseménysorozatra. Ennek nyomán a nemzetközi szakmai közönség és a helyi érdeklődők a legátfogóbb képet kaphatják az adott ország népzenei-világzenei életéről és kulturális sokszínűségéről.

A Hagyományok Háza támogatásával idén a Dalinda, az Ötödik Évszak, a Pengetős Trió és a Muzsikás együttes léphetett színpadra, akiknek zenéjét a közönség nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel hallgatta mind a Manchester Folk Festiválon, mind a diplomáciai szempontból kiemelt fontosságú magyar fogadáson.

A magyar népzene „veterán” nagykövete, a Muzsikás együttes a világ számos színpadán lépett már fel, koncertjüket a manchesteri közönség is nagy várakozással fogadta. A fiatal népzenész generációt képviselő Dalinda, Pengetős Trió és Ötödik Évszak a magyar népzenét különleges hangszereléssel, egyéni feldolgozásban, egyedi hangzásban, más műfajokkal ötvözve állítja színpadra, ezáltal a Muzsikás autentikus előadása mellett a hallgatóság megismerkedhetett a népzene modernebb irányzataival is. A szuggesztív, energikus és sokszínű koncertek mind a zenei szakemberek, mind a hallgatóság körében nagy visszhangot keltettek. Az együttesek sikeres szereplése várhatóan további nemzetközi fellépési lehetőségeket jelenthet számukra. A Manchester Folk Festivalon való részvétel hozzájárulhat a pozitív Magyarország-kép erősítéséhez, a magyar népzenei hagyományok népszerűsítéséhez, valamint újabb partnerkapcsolatokhoz és együttműködésekhez.

A magyar jelenlét emellett idén különösen nagy jelentőségű volt a szigetországban, hiszen 2021-ben ünnepeljük a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját is. Ebből az alkalomból további eseményeken is részt vettek a Hagyományok Háza együttesei és szakmai delegációja: október 21-én a Manchesteri Magyar Főkonzulátus ünnepi fogadásán a Pengetős trió adott koncertet, 23-án pedig táncházat tartottak a Muzsikás együttes közreműködésével a magyar diaszpóra részére. A jeles eseményen bemutatták Simon Broughton és Weyer Balázs Repülj, madár, repülj című, a táncházmozgalom történetét feldolgozó dokumentumfilmjét is.

Dr. Csermák Zoltán