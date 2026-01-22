Erfán Ferenc-kiállítás nyílt Beregszászban

A magyar kultúra napja alkalmából szervezte meg Erfán Ferenc kiállításának megnyitóját a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

A KÉSZ már több éve méltatja kiállítás-megnyitóval január 22-ét. Évről évre nagy érdeklődéssel várjuk, hogy kinek a festményeit, alkotásait tekinthetjük meg ez alkalommal. Nagy meglepetés volt az idei rendezvény főszereplője, hiszen Erfán Ferenc Boksay József, Kárpátalja egyik leghíresebb festőművészének unokája látogatott el kis városunkba, és hozta el műveit Ungvárról.

Az esemény a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Ferku Szilveszter elszavalta Kölcsey Himnusz című költeményét.

A rendezvényen Beke Krisztina és Szepesi Károly képviselték Magyarország Ungvári Főkonzulátusát, Magyarország Beregszászi Konzulátusát pedig Gyebnár István, aki köszöntőbeszédében megköszönte és nagyra értékelte azokat az erőfeszítéseket, melyeket az esemény megszervezéséért tesznek.

Molnár János püspöki helynök, beregszászi római katolikus esperes-plébános kifejezte örömét a rendezvény megszervezésével kapcsolatban:

“Nagyon örülök annak, hogy a magyar kultúra napja alkalmából rendezett eseményt már úgy emlegetik, mint hagyományt. Ilyenkor egy kicsit megállva kultúránkra, értékeinkre gondolunk, ezekre emlékezünk. Megszokhattuk, hogy az egyházi évben is vannak ünnepeink, és amikor ünnepet tartunk, akkor annak az a célja, hogy az emberek megálljanak a hétköznapok forgatagában, és az egyedül fontosra irányítsák a figyelmünket. A magyar kultúra napja is ünnep számunkra. Ezen a napon megállunk, és feltekintünk azokra az értékeinkre, amelyeket népünk hordozott és hordoz már évszázadok óta. Észrevenni, elismerni és nem kevésbé büszkének lenni arra, amink van, megőrizni, továbbadni. Az egyház mindig is szorosan együttműködött a kultúrával, mindig fontosnak tartotta azt, ezért nagyon örülök annak, hogy az egyházhoz tartozó épületben emlékezhetünk meg a kultúráról, megköszönhetjük az Úrnak is azokat a kegyelmeket, amelyeket a kultúra által kaphat és kaphatott a nemzetünk. Kívánom, hogy töltsön el bennünket ez a büszkeség, és az a szeretet, amelyre az Úr is tanít bennünket a Szentírásban, a szeretet, amely megőriz bennünket az igazságban.”

Ezt követően Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke köszöntötte a vendégeket:

“Ma egy különleges helyzetben vagyunk. Itthon ünnepelünk, ahol ezer éve hangzik már a magyar szó. Itthon, mert a magyar kultúra nem ismeri az államhatárokat. A nyelv, amelyen gondolkodunk, a dalok, amelyeket együtt énekelünk, a mondókák, amelyeket továbbadunk gyermekeinknek, unokáinknak, mind összekötnek bennünket, bárhol is lennénk a Kárpát-medencében vagy a nagyvilágban. Január 22-e számunkra nem csak egy dátum. Ez a nap emlékeztet bennünket arra a pillanatra, amikor Kölcsey Ferenc véglegesítette a Himnusz kéziratát, melyet a beregszászi postahivatalban adott fel. A Himnusz nemcsak nemzeti imádságunk, hanem közös lelki tér, ahol a múltunk, jelenünk és jövőnk találkozik. Különösen igaz ez itthon, ahol a magyar szó megőrzése, a hagyományok ápolása sokszor a tudatos döntés, a kitartás és a hit kérdése. A magyar kultúra élő örökség! Nem múzeumi tárgy, hanem mindennapi gyakorlat: az anyanyelven elmondott imák, a karácsonyi asztalnál elhangzott énekek, a színházi előadások, a koncertek, a kiállítások, a néptánc lépései, a sajtó és a média termékei. Kultúránk akkor marad életben, ha használjuk, tovább gondoljuk és ha teret adunk benne a fiataloknak is”

– hangsúlyozta.

Marosi István atya, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ igazgatója egyházi szemszögből ismertette a jelenlévőkkel Erfán Ferenc munkásságát, művészetét.

“Mivel az egyház mindig nagy tisztelettel fordult a képek, az ikonok felé, amelyek nem látványelemek, hanem az igehirdetés eszközei, színekben és anyagban megfogalmazott teológia. Ezért a festményekre is elmondható, hogy a festőművész részt vesz az Alkotó munkájában, úgy, hogy az Isten kimondhatatlanságát, természetfelettiségét valamilyen módon megjeleníti itt, a földön. Így az alkotások az Úr szépségét hirdetik”

– mondta.

Erfán Ferenc munkásságát is egy olyan hídnak nevezte, amely az Isten és az emberek között, valamint ember és ember között, ily módon nemzet és nemzet között helyezkedik el.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Erfán Ferencet elsősorban nem a Boksay Józsefhez fűződő rokoni viszonya miatt tiszteljük, hanem mert igyekszik átadni az Isten által teremtett világból azt a részt, melyet megértett. A saját ihletettségét, egyéniségét, gondolatait viszi bele egy-egy művébe.

Erfán Ferenc festőművész megköszönte a lehetőséget, hogy az egyház által működtetett épületben mutathatja be műveit, hiszen az alkotói folyamat és a hit szorosan kapcsolódik egymáshoz. Elmondta: hiszi, hogy az alkotás Istentől van.

Mankovics Tamás, a Tokaj Alkotótábor vezetője is megosztotta gondolatait a közönséggel. Megtudhattuk, hogy 35 éves barátság köti Erfán Ferenchez. A festőművész munkásságának szakmai részéről mesélt: tanulmányairól, kiállításainak megszervezéséről. Külön elemezte a tájképeit, a csendéleteit, a portréjait, melyekkel kapcsolatban összegezte: Erfán Ferenc ujjgyakorlata beérett, kialakult az egyéni stílusa, könnyeddé vált az ecsetkezelése, és gondolatai beleolvadnak a képbe.

A beszédek után a Szent Kereszt Kórus adta elő a Honfi imája című dalt Erkel Ferenc Bánk bánjából.

A délután egyik meglepetése volt Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatójának és családjának előadása, akik a Tudtad-e, Mária? És a Van tovább! című dallal érkeztek a rendezvényre.

A megnyitó állófogadással, kötetlen beszélgetéssel és a festmények megtekintésével folytatódott.

A kiállítás februárig 21-ig látogatható a Pásztor Ferenc Közösségi Ház Linner termében. Előzetes egyeztetés a következő telefonszámon lehetséges: +380-99-5339-794

Fehér Rita

Kárpátalja.ma