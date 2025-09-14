Színházi kavalkáddal várja a nézőket a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház

Évadnyitó sajtótájékoztatót tartott a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház vezetése és színművészei szeptember 12-én. Sin Edina, a színház megbízott igazgatója a rendezvény kezdetén elmondta: kettős céllal tartottak sajtótájékoztatót az újságírók részére, hisz egyrészt hatalmas az érdeklődés a sajtó részéről a színház munkássága iránt, másrészt pedig gazdag programmal készülnek az új idényre, amit szívesen megosztanak a közönséggel is. Az igazgató kiemelte, hogy a nehéz időszak ellenére a színház társulata bizakodóan tekint a jövőbe, több új és korábban már bemutatott darab is szerepel a repertoárban, mellyel igazi közösségi térré akarják varázsolni a színházat.

Bár a színházi évad csak szeptemberben indul, a beregszászi színészek a nyár folyamán is keményen dolgoztak, aminek gyümölcsöző eredménye lett. A társulat részt vett a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján, ahol Az öngyilkos című darab (rend.: ifj. Vidnyánszky Attila) elismerésben részesült, valamint a Budai Várszínházban Sík Ferenc-díjjal jutalmazták a társulat egyik előbemutatóját. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció Seregi-díját a legjobb színésznő kategóriában Orosz Ibolya színművész vehette át a Frida c. monodrámáért (rendező Oleh Melynicsuk), ez az elismerés különösen fontos az ukrán-magyar kapcsolatok további erősítése miatt is.

Öt új darab bemutatóját jelentette be Sin Edina az új idényben.

Ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében Gogol Revizor c. művét viszik színpadra decemberben, novemberben pedig a Hunyadi Sándor Három sárkány (rendező Katkó Ferenc) c. vígjátékának premierjére készülnek Kisvárdán. A kárpátaljai közönség sem marad bemutató nélkül, hiszen október 27-én Mark Twain: Ádám és Éva című munkája alapján egy kétszemélyes darabot mutatnak be Orosz Ibolya és Oleh Melynicsuk főszereplésével, ami a férfi és a nő kapcsolatát mutatja be humoros, néhol szarkasztikus módon. Az évad következő premierje a Bohóc kerestetik, melynek központi témája az öregedés.

Tavasszal egy kárpátaljai kötődésű művet mutat be a társulat: a mártírhalált halt püspök, Boldog Romzsa Tódor életét és munkásságát dolgozzák fel, kiemelve a teológus életének fontosabb eseményeit, személyiségének értékes jegyeit. Az előadás rendezője Berettyán Nándor lesz, szövegkönyvét Lukácsy György írja. A Romzsa Tódor életéről szóló előadás szerves részét képezi annak a nagyszabású programnak, mely a Kárpát-medencei magyar boldogokat és szenteket mutatja be. A bemutató köré többnapos rendezvénysorozatot is szerveznek előadásokkal, filmvetítésekkel, találkozásokkal.

A beregszászi társulat kiemelt figyelmet fordít a fiatal korosztály színházi nevelésére is, így az új idényben is készülnek tantermi előadásokkal a tanulóknak.

A színészek közel tíz éve járják a kárpátaljai iskolákat, hogy osztálytermi előadásokkal vigyék közelebb a színházat az ifjúsághoz. A befogadó közönségnek és a színház mobilitásának köszönhetően havonta akár 20-30 előadást is tartanak iskolákban. Az előadások igazodnak az adott korosztály igényeihez és igyekeznek művészi választ adni a jelenkor problémáira.

a színházban évente 120 előadást játszanak, emellett 30-40 egyéb kulturális programmal kedveskednek a közönségnek. Ide tartozik a Fedák Sári-díj átadása, melyet idén negyedik alkalommal fognak átadni. Szűcs Nelli színművész, a díj megálmodója szeretett volna olyan Kárpát-medencei művészeket elismerni, akik az alkotás szabadsága mellett a színházi életet be tudják kapcsolni a nagy magyar „vérkeringésbe”, az országhatárokon átlépve közös élményeket adnak át a színházkedvelő publikumnak.

A saját darabokon kívül több vendégelőadást is bemutatnak a beregszászi színházban. Szeptember 24-én Szűcs Nelli érkezik a Play Krúdy! című előadással, melyben Pásztor Ádámmal és Előd Álmossal együtt varázsolja el a közönséget.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház is csatlakozott a magyar kormány által létrehozott Déryné programhoz, mellyel a Kárpát-medence színházainak legjobb darabjai „vándorolnak el” külhoni területekre.

Ezek az előadások különleges élményt, pezsgést hoznak a fáradt mindennapokba. A program keretében szeptember 25-én Tiszapéterfalván, 26-án pedig Beregszászban szervez Határtalanul napot a beregszászi társulat, ahol több előadás is megtekinthető, de improvizációs verseny, színész tréning, tantermi előadások és koncert is elérhető a közönség számára. A beregszászi programsorozat részeként a társulat kilátogat a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba, és a korábban kialakított Tündérkertbe elültetik Jókai Mór almafáját. Az esemény a Kárpát-medencében korábban létrehozott Tündérkert-mozgalom része, korábban Petőfi körtefáját ültették el Tiszacsomán.

Sin Edina büszkén mesélt a társulat segédszínészeiről, akik aktívan kiveszik a részüket a színház munkájából. Vass Magdolna színésznő vezetésével az utánpótlás is biztosítva van, hiszen már tíz éve működik a Ficseri gyermekstúdió, ahol idén húsz növendék bontogatja művészi szárnyait.

A közönséggel való kapcsolódás másik formáját hozta el a beregszászi színház a filmvetítések alkalmával. A társulat tagjai több alkalommal is szerepeltek magyar rendezésű filmekben, de az utóbbi időben saját gyártású alkotásokkal is megörvendeztették a hazai közönséget. Sajnos Kárpátalján már 30 éve nem működik magyar nyelvű mozi, viszont a magyar kormány jóvoltából az utóbbi időben több magyar sikerfilmet is elhoztak Kárpátaljára. Idén a Magyarországon rekordokat döntő Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet tudták elvinni Kárpátalja több településére is, igazi moziélményt biztosítva ezzel a közönségnek.

A színház igazgatója zárásként elmondta: bíznak abban, hogy a színház továbbra is egy élő és pezsgő közeg tud lenni a helyi magyarság számára, mely a háborús helyzet ellenére is színvonalas programokat tud kínálni a közönségnek.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma