Átvehette kitüntetését Orosz Ibolya

Mint korábban hírt adtunk róla, kitüntették Orosz Ibolya színésznőt.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznője a Frida című monodrámában nyújtott alakításáért nyerte el a Seregi-díjat.

A megyei művészeti, kulturális és irodalmi kitüntetések átadására a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal dísztermében került sor szeptember 9-én.

Az ünnepélyes átadón a beregszászi színházat Orosz Ibolya és Sin Edina megbízott igazgatónő képviselte.

Az elismerést Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Jurij Huzinec kormányzóhelyettes nyújtotta át.

A beregszászi színésznőn kívül a többi kategóriában Vitalij Szemencovot (legjobb rendező), Rudolf Dzurinecet (legjobb drámai színész) és Roman Kaverzint (színész), míg a színházi háttérszakmán belül Szerhij Klimcsukot (legjobb világítástechnikai szakember) díjazták.

Szívből gratulálunk!

Kárpátalja.ma