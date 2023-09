Farkas Wellmann Endre nyerte el a 31. Quasimodo költőverseny fődíját

A 31. Quasimodo költőverseny fődíját Farkas Wellmann Endre A vándor című költeményével érdemelte ki.

A balatonfüredi Anna Grand Hotelben tartott pénteki díjátadó ünnepségen Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) helyettes államtitkára a versek küldetéséről szólt megnyitó beszédében.

Szentmártoni János arról beszélt, hogy „a jó vers a szavak mögötti valóság megnyilatkozása”. Felidézte: Salvatore Quasimodo Nobel-díjas olasz költő egykor Balatonfüreden talált gyógyulást, hálaérzetét pedig versebe öntötte és egy fát is ültetett ennek emlékére. Mint mondta, a költészet napjához mérhető ünneppé nőtte ki magát a rendezvény, több ezer költeményt teremve éveken át.

Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója a költészet elgondolkodtató, megváltó erejéről beszélt.

Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy a rendezvényen résztvevők a versek által kiszakadhatnak a hétköznapokból, átélhetik a versek, az irodalom gyógyító erejét.

A kétnapos irodalmi fesztiválon kiállítás, koncertek és kötetbemutatók várják a közönséget. A költőversenyre idén több mint háromszáz vers érkezett. A zsűri döntése értelmében a fődíjat Farkas Wellmann Endre A vándor című költeményével érdemelte ki. Különdíjban részesült Jóna Dávid Patchwork című verséért, a zsűri Térey János-díjjal ismerte el Payer Imre Rapszódia tájakról, időkről című alkotását.

A 31. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny pénteken a Borbély Szilárd költő, a Nincstelenek című regény szerzője emlékét felelevenítő kiállítással kezdődődött a Kisfaludy Galériában, ahol Tamus István grafikáit láthatja a közönség szeptember 16-áig. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően a Tagore sétányon Salvatore Quasimodo emlékfájánál tartottak ünnepséget.

Szombaton bemutatják Franco Cajani Visszapergetett álmok másodszor című kötetét és Roberto Ruspanti Agrigentói sétány című regényét is. A programok között lesz irodalmi kerti party borkóstolóval és Bakos Árpád triójának koncertjével, Stamler Ábel vallástudós Horváth Róbert vallásfilozófussal beszélget és kihirdetik a Hamvas Béla meghívásos esszépályázat eredményét is. A fesztiválon bemutatják a Minden örömben bor című kötetet is.

Salvatore Quasimodo (1901-1968) 1961-ben járt Balatonfüreden, a Nobel-díjas olasz költő tiszteletére rendezik meg 1992 óta évről évre a Quasimodo nemzetközi költőversenyt, amelyre több száz magyar és külföldi pályázat érkezik minden évben.

Forrás: MTI

Nyitókép: kmtg.hu