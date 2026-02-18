A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói tizenkét szórványtelepülésre látogattak el 2026. február 6. és február 16. között:

Körösmezőre, Rahóra, Taracközre, Terebesfejérpatakra, Gyertyánligetre, Bustyaházára, Aknaszlatinára, Királyházára, Kincseshomokra, Nagybereznára, Szerednyére és Minajba.

A hagyományőrző foglalkozások a télűzés és tavaszvárás hagyománykörére, a farsangi időszak szokásvilágára épültek.

Foglalkozás Homokon

Foglalkozás Királyházán

Foglalkozás Minajban

Foglalkozás Szerednyén

Foglalkozás Rahón

Foglalkozás Kőrösmezőn

Foglalkozás Taracközön

Foglalkozás Bustyaházán

Minden helyszínen örömmel fogadták a gyermekek a Tulipán Tanoda programját. Az oktatók harmonikán, citerán, hegedűn, furulyán, tárogatón és gitáron szólaltattak meg magyar népzenei dallamokat. Az élőzenei bemutatót hangszersimogató követte, amely nagy sikert aratott a gyermekek körében. A hangszerbemutató után vidám táncház vette kezdetét, amelybe a gyermekek aktívan bekapcsolódtak. Felcsendültek farsangi gyermekdalok, közös éneklésre és népi játékokra is sor került, amelyekbe a résztvevőket folyamatosan bevonták az oktatók.

Az esemény hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek és a jelen lévő felnőttek közelebb kerüljenek a magyar népművészeti kultúrához, a népi hagyományokhoz, valamint a néptánc és a népzene élményéhez. A program sikerességét jelzi, hogy minden helyszínen visszavárják a Tulipán Tanoda oktatóit.

Terebesfejérpatak

Taracköz

Aknaszlatina

Szerednye

Rahó

Nagyberezna

Minaj

Királyháza

Homok

Gyertyánliget

Bustyaháza

A program a Magyar Kormány támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásával valósult meg.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola