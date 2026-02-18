Tizenkét szórványtelepülésen szervezett farsangi hagyományőrző foglalkozásokat a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola
A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói tizenkét szórványtelepülésre látogattak el 2026. február 6. és február 16. között:
Körösmezőre, Rahóra, Taracközre, Terebesfejérpatakra, Gyertyánligetre, Bustyaházára, Aknaszlatinára, Királyházára, Kincseshomokra, Nagybereznára, Szerednyére és Minajba.
A hagyományőrző foglalkozások a télűzés és tavaszvárás hagyománykörére, a farsangi időszak szokásvilágára épültek.
Minden helyszínen örömmel fogadták a gyermekek a Tulipán Tanoda programját. Az oktatók harmonikán, citerán, hegedűn, furulyán, tárogatón és gitáron szólaltattak meg magyar népzenei dallamokat. Az élőzenei bemutatót hangszersimogató követte, amely nagy sikert aratott a gyermekek körében. A hangszerbemutató után vidám táncház vette kezdetét, amelybe a gyermekek aktívan bekapcsolódtak. Felcsendültek farsangi gyermekdalok, közös éneklésre és népi játékokra is sor került, amelyekbe a résztvevőket folyamatosan bevonták az oktatók.
Az esemény hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek és a jelen lévő felnőttek közelebb kerüljenek a magyar népművészeti kultúrához, a népi hagyományokhoz, valamint a néptánc és a népzene élményéhez. A program sikerességét jelzi, hogy minden helyszínen visszavárják a Tulipán Tanoda oktatóit.
A program a Magyar Kormány támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásával valósult meg.
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola