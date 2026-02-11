Farsangi vidámsággal nyitotta az évadot a Nagyberegi Tájház

Február 11-én vidám farsangi forgatag töltötte meg élettel a Nagyberegi Tájház udvarát és termeit: hagyományos farsangi foglalkozással vette kezdetét az idei évad. A Pro Cultura Subcarpathica szervezésében megvalósuló program – a korábbi évek hagyományaihoz híven – ezúttal is a farsangi időszakhoz kapcsolódva indította a tájház tavaszi rendezvénysorozatát, amely évről évre a közösségi együttlét és a hagyományőrzés ünnepe.

A jó hangulatról már az első pillanatokban gondoskodtak a fellépők. A Sodró együttes zenészei lendületes, élő muzsikával teremtettek igazi ünnepi légkört. A Rezeda Folkműhely gyermekei Orosz Enikő vezetésével farsangi táncokat mutattak be. A közös éneklés, taps és muzsikaszó igazi közösségi élménnyé formálta az évadnyitó eseményt.

A zenés programot követően a gyerekek birtokba vették a foglalkoztató termeket, ahol változatos, a farsangi hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek várták őket. A kamrában szakember vezetésével zajkeltő eszközöket és nádsípot készítettek, felelevenítve a népszokás télűző hangos, vidám kellékeit. A nagy foglalkoztató teremben eközben festékek, papírok, és olyan természetes alapanyagok, mint kukoricaszemek, csuhé, szösz segítségével farsangi maszkok készültek, amelyek kreatív formáikkal és vidám mintáikkal a jelmezes időszakot idézték meg.

A farsanghoz illendően a konyhában friss farsangi fánk sült. A lekvárral ízesített és porcukorral meghintett finomság az időszak elmaradhatatlan kelléke, melyet a résztvevők közösen fogyasztottak a program végén.

A szervezők célja az volt, hogy a program során a farsang hagyományának minél több szegmense megmutatkozzon – a zenétől és tánctól kezdve a kézműves tevékenységeken át egészen a gasztronómiai élményekig. Az esemény ismét bizonyította, hogy a tájház nem csupán rendezvényhelyszín, hanem a helyi közösség egyik fontos találkozási pontja, ahol a népi hagyományok élő formában adódnak tovább a fiatalabb generációknak.

A Pro Cultura Subcarpathica eseményét a Csoóri Sándor Program támogatta. Szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai kirendeltsége.

A Nagyberegi Tájház ezzel elindította a tavaszi évadot, mely során hétről hétre színes programokkal, jeles napi, ünnepi foglalkozásokkal várják a résztvevőket.

Gál Adél

Kárpátalja.ma