Felavatták Szalai Borbála emléktábláját Ungváron

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Alapszervezetének szervezésében emléktáblát helyeztek el annak az ungvári háznak a falán, ahol Szalai Borbála (1926–2011) költő, író, tankönyvszerkesztő élt és alkotott. A február 22-én felavatott emléktáblát Kulin Ágnes képzőművész Az olvasó tündér című grafikája díszíti.

Kulin Judit, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnöke, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatója ismertette Szalai Borbála munkásságát. A gazdag alkotói életút bemutatása során kiemelte, hogy Bori néni gyermekverseit mindannyian ismerjük és szeretjük:

„Szalai Borbála a kárpátaljai és az egyetemes magyar irodalom olyan jelentős költője, aki főleg a gyerekek számára alkotott. Valószínűleg nincs is olyan kárpátaljai magyarul író-olvasó ember, aki Bori néninek legalább egy-két verset ne ismerné. Valahogy úgy maradnak meg bennünk ritmusos, dallamos versei, ahogy a népdalok rögzülnek”.

A költői életmű jelentőségét méltatta Dr. Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja is, aki elmondta, hogy Szalai Borbála verseit olvasgatva nemrég rádöbbent, nagyon sok verssor ott él az emlékezetében, mivel találkozott ezekkel a költeményekkel magyarországi olvasókönyvek, gyermekkiadványok lapjain. Ez is bizonyítja, hogy Szalai Borbála gyermekversei nemcsak Kárpátalján népszerűek, hanem az összmagyar irodalomnak is szerves részévé váltak az évtizedek során.

Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke és az Intermix Kiadó vezetője Szalai Borbálához fűződő emlékeit elevenítette fel és kiemelte az írói életmű gondozásának fontosságát.

A bensőséges hangulatú ünnepséget az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola tanulóinak irodalmi műsora színesítette, akik Szalai Borbála verseit adták elő.

H. T.

Kárpátalja.ma