Felújítottak egy második világháborús betlehemes templomot Ungváron

Egy 1944–1945-ben készült templom alakú betlehemet találtak Ungvár ungdaróci részében, egy magánház padlásán – számolt be róla a Szuszpilne hírportál december 23-án.

Pavlo Ficaj atya, az Ungdaróci Boldogságos Szűz Mária születése görögkatolikus plébánia vezetője a hírportálnak elmondta, hogy a leletre véletlenül bukkantak rá.

Az egyik hívőnk javításokat végzett egy családnál, amikor a padláson megtalálta ezt a templomot. Egyértelműen felkeltette a figyelmét, és azonnal felhívott. Kiderült, hogy a család egyik rokona készítette a betlehemet még az 1940-es években – mesélte a plébános.

A szerkezet különféle anyagokból készült: fából, kemény kartonpapírból és más elemekből, amelyeket később helyeztek bele.

A betlehemet Jurko Makszimovics restaurálta, aki famegmunkálással foglalkozik. A lelet felújítása egy hónapig tartott.

A második világháborúból származó betlehemet december 25-én, karácsonykor lehet megtekinteni a Boldogságos Szűz Mária születése görögkatolikus plébánián.

Kárpátalja.ma