Filmhetet szervez a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány

A Bunda házaspár, Rita és Szabolcs november 12-e és 16-a között mutatják be 2016-os alkotásukat, A hűség ára című filmet a KMFA szervezésében. A jövő heti eseménysorozatra a következő helyszíneken kerül majd sor:

november 16., Nagybégány, római katolikus közösségi ház,

november 17., Batár, batári kultúrház,

november 18., Munkács, Munkácsy Mihály Magyar Ház,

november 19., Beregdéda, dédai kultúrház,

november 20., Bene, benei kultúrház,

november 21., Salánk, görögkatolikus közösségi ház.

A hűség ára egy történelmi dokumentumfilm a 40-es, 50-es évekbeli kárpátaljai egyházüldözésről és a Gulágba való elhurcolásokról a mindezt megtapasztaló kárpátaljai lakosok és egyházi személyek elmondásában. A filmhét első színhelye november 12-én az Ungvári Szent György Római Katolikus templom volt, ahol Bunda Szabolcs megosztotta a jelenlévőkkel a már ötéves, a GULÁG évén bemutatott film megalkotásának történetét:

„Én 2016-ban a Kárpátaljai Ferences Líceum Alapítványnál dolgoztam és kapcsolatban voltam a magyar kormány pályázati lehetőségeivel, és találkoztam egy ilyen kiírással, hogy színdarabokat, novellákat, illetve filmeket támogatnak. Akkoriban már kezdtem barátkozni a gondolattal, hogy filmeket szeretnék készíteni, és felajánlottam Ritának, megkérdeztem tőle: „mit szólnál hozzá, hogy ha te megrendeznéd, én meg segítenék leforgatni?”. Azt mondta, jól van, ő benne van, adjuk le a pályázatot. Én megírtam, leadtam és el is felejtettem. Majd fél év múlva jött az értesítés, hogy gratulálunk, megítélték a teljes támogatást, amit kértünk, és akkor elkezdtük csinálni a filmet.”

Fotó: Kárpátalja.ma

Az első lépésekben Rita plébánosától kapott segítséget interjúalanyai felkeresésében.

„Nagyon hálás vagyok Ferenc atyának, az ő listájából indultam ki. Talán azért is volt nagyon sok felszólaló a Felső-Tisza-vidékről, Bustyaházáról, Husztról, mert ő inkább azon a területen tevékenykedett. Így akkor nekiálltunk. Mondtam Szabolcsnak, hogy csináljunk interjúkat, és amikor ezek megvoltak, kitaláltuk, hogy ne csak ilyen száraz film legyen, hanem tegyünk bele korabeli jeleneteket, fényképeket és videókat is. Esetleg szemléltetve érdekesebb lesz megnézni.

Egyrészt a téma komolysága volt, ami nagyon érdekelt – nekem is voltak érintett rokonaim és ismerőseim, ezért engem nagyon meghatott, másrészt az elkészítés folyamata.

Nagyon sajnálom, hogy öt évig egy-két helyen volt csak bemutatva ez a film. Most úgy éreztem, hogy több helyre is el szeretnénk vinni, hogy hadd hallják az emberek ezeknek a személyeknek a történeteit, akik közül egyébként már nagyon sokan meghaltak azóta. Már csak az ő emlékükre is, és nyilván az elhurcoltak emlékére is gondolunk ilyenkor, mert ezt nem szabad elfelejteni. Mint az indiánok, mikor a kivonulástörténetet nemzedékről nemzedékre, apja fiának mindig elmondta, ugyanúgy azt gondolom, hogy ezt is elő kell venni minden novemberben és elmondani. Elmondani, hogy hogyan kell túlélni az ilyen helyzeteket. A kreativitás, mint hogy mazsolából készítettek misebort és kenyérből rózsafüzért, a szeretet, az erő meg a bátorság hősökké tette az egyházüldözést átélőket.”

A hűség ára a Bunda házaspár első filmalkotása, amelyet az elkövetkező években folyamatosan újak követtek.

„Úgy terveztem, hogy mindenhol más filmet vetítünk majd. Készítettem egy listát, hogy hol melyik filmet szeretném, be akartam mutatni más rendezők munkáját is, mint A Tisza nevében, de mivel a Gulág-emléknap felé közeledünk, ezért mindenhol ezt választották, úgyhogy ezt vetítjük majd minden helyszínen jövő hét keddtől vasárnapig” – mondta el Rita.

„A hűség ára volt az első filmünk. Utána jött a Linner Doktor. Arra egy beregszászi szervező kért meg minket, hogy készítsük el a beregszászi sebészorvosról, aki az egész megyében első, de szerintem országszerte híres volt. Ezzel a filmmel nyertünk egy díjat is, meglepetésünkre, egy magyarországi filmfesztiválon” – mesélt további filmművészeti munkásságukról Szabolcs.

A Linner doktort követte az Este hívlak, ez a film egy sokakat érintő témáról, a külföldi munkáról szól, majd a következő műve a házaspárnak a főleg régi felvételekből álló Ismeretlen Kárpátalja volt, amelynek már a második része készül.

Kárpátalja.ma