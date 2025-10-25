Filmkalauz: mozis rovat indul!

A Kárpátalja.ma hírportál újabb kulturális rovattal bővül, amely a mozifilmeknek szenteli a figyelmet. A Filmkalauz című rovatunk október folyamán indul útjára. Magyar, ukrán és külföldi alkotások, régiek és újak egyaránt műsoron lesznek.

Filmrovat a láthatáron

Újabb kulturális tematikájú rovatunkban nemrég megjelent és régi mozifilmeket egyaránt ajánlunk majd, heti rendszerességgel. Célunk elsősorban felhívni a figyelmet a magyar gyártású filmekre, ezzel is népszerűsítve a magyar mozit. Emellett szeretnénk ismertetni ukrán és külföldi alkotásokat is.

Várjuk ötleteiket!

Amennyiben szeretne egy Önnek kedves filmről olvasni ajánlást, küldje el javaslatait a karpatalja.ma@gmail.com e-mail-címre.

Magyar filmmel indul a Filmkalauz

A Filmkalauz a magyar mozikban nemrég debütált Egykutya című játékfilm ajánlójával indul nemsokára.

