Lezajlott a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntője

Kárpátalja.ma Kulturális hírek

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenkettedik alkalommal hirdette meg a „Szól a Fülemüle!” – kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Idén a tehetséggondozó program egy felkészítő edzőtáborral egészült ki.

A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körben ismerje meg és aktívan ápolja a hagyományos magyar kulturális értékeket. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöki szerepét a Pál család tölti be. A program ötletgazdája Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.

Az elmúlt 12 évben összesen 691 produkció került bemutatásra 4136 fő színpadi jelenlétével.

„Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató
Produkciók száma
Kategória201520162017201820192020202120222023202420252026Összesen
Hangszeres szólista6810764121025324754221
Hangszeregyüttes35554713414222725134
Táncos szólista2262215125
Táncospár1651215911154
Táncegyüttes19191618174121017223522211
Összesen:29403642421546377186131116691
„Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató
Jelentkezők száma
201520162017201820192020202120222023202420252026Összesen
3503883093933191253041633503916124324136

A XII. Szól a Fülemüle felépítése a következő volt:

Jelentkezési időintervallum: 2025. szeptember 1 – 2026. február 28.

Előválogató eredményhirdetése: 2026. április 2.

Felkészítő edzőtábor: 2026. április 17-18.

Döntő: 2026. április 19.

A jelentkezés 2025. szeptember 1. és 2026. február 28. között zajlott, egy online űrlap kitöltésével, amelyhez a nevezni kívánt produkció videófelvételét is csatolni kellett.

A verseny több kategóriában kínált bemutatkozási lehetőséget: hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok, táncospárok, valamint néptáncegyüttesek egyaránt jelentkezhettek. A mezőny kategóriánként korcsoportokra tagolódott: a hangszeregyüttesek és néptáncegyüttesek két korosztályban (7–11 és 12–17 év között), míg a hangszeres szólisták, valamint a szólótáncosok és táncospárok három korcsoportban (7–10, 11–14 és 15–17 év között) mérhették össze tudásukat. A szabályzat lehetőséget biztosított arra is, hogy egy résztvevő több kategóriában induljon, ugyanakkor minden egyes produkcióhoz külön nevezést kellett benyújtani.

Az előválogató programfüzet:

Előválogató programfüzet – Szól a Fülemüle – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatóLetöltés

Az idei megmérettetésre összesen 432 fiatal jelentkezett, 116 produkcióval, 22 intézményt képviselve, ami jól tükrözi a rendezvény népszerűségét és fontos szerepét a régió kulturális életében.

KategóriaAlkategóriaKorcsoportProdukciók számaÖsszesenLétszámÖsszlétszám
NépzeneHangszeres szólistaI. kor (7-10)145479130432
II. kor (11-14)35
III. kor (15-17)5
HangszeregyüttesI. kor (7-11)1325
II. kor (12-17)12
NéptáncTáncospár,
táncos szólista		I. kor (7-10)11537316
II. kor (11-14)10
III. kor (15-17)4
NéptáncegyüttesI. kor (7-11)422
II. kor (12-17)18
Összesen a produkciók száma:116

Az előválogató eredményeiről a szakmai zsűri meghozta a döntést, melyről 2026. április 2-án minden jelentkező tájékoztatást kapott.

A zsűri tagjai az előválogatóban az alábbi személyek voltak:

Népzenei kategória:

Albert Szilárd Sándor – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze.

Dragony Gábor – a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada zenekar tagja.

Hegedűs István – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népi furulya tanára.

Jobbágy Bence – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly zenekar és a Flaska banda cimbalmosa.

Pál Lajos – népzeneoktató, az „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny vezetője, a Kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézműves tábor vezetője, Bánffy Miklós-, Artisjus- és Európa-díjas népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja.

A néptánc-kategória szakmai zsűrije:

Antal Dóra – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Antal Roland – néptáncpedagógus, a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség-díjas pedagógus, koreográfus.

Tiszai Zsuzsanna – táncpedagógus, koreográfus, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke.

A döntőben Pál Lajos és Tiszai Zsuzsanna nem tudott csatlakozni a szakmai bizottsághoz. A néptánc-kategória zsűrije Demarcsek György személyével egészült ki.

Demarcsek György – Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Németh László-díjas táncpedagógus, Csokonai-díjas alkotó, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Nyírség Táncegyüttes vezetője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke, a Martin György Néptáncszövetség alelnöke.

A szakmai zsűri minden kategóriában minimumpontszámot határozott meg, melynek elérésével továbbjuthatott a produkció a döntőbe. Így 76 műsorszám került be a felkészítő táborba és a döntőbe 287 fiatal részvételével. Vannak versenyzők, akik több műsorszámban is szerepelnek. 37 felkészítőtanár 17 intézmény képviseletével vett részt a tehetségkutató döntőjében:

KategóriaAlkategóriaKorcsoportProdukciók számaDöntőbe jutási minimumpontszámÖsszesenLétszámÖsszlétszám
NépzeneHangszeres szólistaI. kor (7-10)760 pont344994287
II. kor (11-14)2364 pont
III. kor (15-17)463 pont
HangszeregyüttesI. kor (7-11)660 pont15
II. kor (12-17)962 pont
NéptáncTáncospár,
táncos szólista		I. kor (7-10)134 pont1527200
II. kor (11-14)923 pont
III. kor (15-17)532 pont
NéptáncegyüttesI. kor (7-11)328 pont12
II. kor (12-17)927 pont
Összesen a produkciók száma:76

Az alábbi intézményekből vesznek részt a döntőben a fiatalok:

IntézményAlegységFelkészítőtanárJelentkező neve: (néptáncegyüttesek esetén a csapatnév)
1.Benei KultúrházHolozsai ErzsébetGyöngyvirág néptánccsoport
2.Beregszászi Rezeda FolkműhelyKurindás SzilviaBakó Brigitta
Kurindás SzilviaPetrovics Tímea
Kurindás SzilviaPupcsik István
Kurindás SzilviaRezeda Band
Lemen IvanMakó Jázmin
Lemen IvanRezeda Band
Orosz EnikőBeregszászi Rezeda Néptáncegyüttes
Orosz PéterIfj. Bereczky Tamás
Orosz PéterKomáromi Levente
Orosz PéterBeregszászi Rezeda Néptáncegyüttes
Simon SaroltaRezedás legények citeraegyüttes
Simon SaroltaBakó Bianka
Orosz EnikőKomáromi Levente, Hajnal Regina
Orosz PéterKomáromi Levente, Hajnal Regina
3.BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil SzervezetBiró ÁgnesDomokosék
Biró ÁgnesSzellőrózsa
Biró ÁgnesDebreceni Rebeka
Biró ÁgnesSzarka Máté
Kovács ErikaKovács Áron, Bírta Emília
Kovács SándorLengyel Levente
Kovács SándorJancsik Félix
Kovács SándorOrosz Júlia
4.Csomai KultúrházJancsik SzilveszterJancsik Félix és Tóth Barbara
5.Dayka Gábor LíceumBotos BoglárkaCseprente Néptáncegyüttes
Botos BoglárkaCsizmadia Alex
Botos BoglárkaJuscsenko András
Botos BoglárkaLjahovics Vszevolod
Botos BoglárkaSzilágyi Anasztázia és Mitro Emília
Botos BoglárkaCsizmadia Márk
Botos BoglárkaCsüllő Néptáncegyüttes
Perdukné Lator IlonaCsüllő Néptáncegyüttes
6.KárpátHáz Ritmus- és HangműhelyKovács IstvánKígyósi Szederinda Néptánccsoport
7.Máramarosi csoportLemen IvanFerima János
8.Mezőgecsei Művelődési HázBotos ViolaKék Viola Néptáncegyüttes
9.Nagyberegi Református LíceumOrosz PéterAranyKéve
10.Nereszen Néphagyományőrző EgyesületKristofóri GyöngyiTécsői Kökörcsin Néptáncegyüttes
Kristofóri GyöngyiTécsői Nereszen Néptáncegyüttes
11.Nevetlenfalui Művészeti IskolaKurindás SzilviaSeres Jázmin
Kurindás SzilviaFudella Csenge
12.Pèterfalvai Művészeti IskolaJánosdeák IvettReménység Nèptáncegyüttes
Mondics BenitaReménység Nèptáncegyüttes
Mondics BenitaReménység Néptáncegyüttes
Mondics BenitaReménység Néptáncegyüttes
Ugyan AttilaReménység Néptáncegyüttes
13.Salánki Laptarózsa FolkműhelyCsehily MáriaSalánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes (kezdő csoport)
14.Sárosoroszi Tehetséggondozó MűhelyGáti GyöngyiHangraforgó citeraegyüttes
15.Téglási Művelődési HázIgnácz MáriaOrchidea néptáncegyüttes
Papp JuditOrchidea néptáncegyüttes
Puskás LászlóOrchidea néptáncegyüttes
16.Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti IskolaKisgejőcGyörkené Csákány MariannaKisgejőci Tulipán Tanoda citeraegyüttese
Györkené Csákány MariannaSnicer Patrícia
BeregszászDancs MariannaMegyesi Anna
Halász Nikoletta,,A Guti csibészek”
Halász NikolettaKosztyó Dorka
Halász NikolettaSzabó Alex
Kopasz Vivien -KittiPopov Szabina és Pánykó Szofia
Kopasz Vivien -KittiBíró Ferenc és Bíró Ágnes
Holozsai ImreBeregardói Furulyás Betyárok
Holozsai ImreHuszár Péter
Holozsai ImreMandzák Mátyás
NagydobronyBotos BoglárkaTulipán Táncegyüttes
Botos BoglárkaGajdos Lilla
Botos BoglárkaTóth Alexandra
Mészár KatalinDobronyi Rózsák
Mészár KatalinRáti Panka
Mészár KatalinBadó Kinga
Mészár KatalinBalog Leila
Mészár KatalinBalogh Máté
Mészár KatalinMolnár Iringó
NagygejőcSzavla KlaudiaSzavláék Tanítványainak Bandája
Szavla KlaudiaJenei Viktória
Szavla KlaudiaVarga Eszter
17.Viski FolkműhelyBecske AdriennViski csalamádé
Becske AdriennIfjú Viski Fricskák
Becske AdriennSzirmai Máté
Csetneki FerencViski Haladó Furulyás Rigók
Heczel KatalinZengő citerások
Kurindás SzilviaBotos Szergej
Petrécs DánielSzmereka Iván
Miklós MàrtaSzup Krisztián
Kurindás SzilviaRozsi Sándor
Kurindás SzilviaBotos Diána

A versenyszámokat 37 felkészítőtanár segítette a színpadra és a döntőbe:

FelkészítőtanárNépzeneNéptáncÖsszesen
Hangszeres szólistaHangszeregyüttesTáncospár,
táncos szólista		Néptáncegyüttes
I. kor
(7-10)		II. kor
(11-14)		III. kor
(15-17)		I. kor
(7-11)		II. kor
(12-17)		I. kor
(7-10)		II. kor
(11-14)		III. kor
(15-17)		I. kor
(7-11)		II. kor
(12-17)
1.Kurindás Szilvia171 1     10
2.Botos Boglárka 2   13 219
3.Mészár Katalin14  1     6
4.Orosz Péter       3 25
5.Biró Ágnes 2  2     4
6.Holozsai Imre 2  2     4
7.Becske Adrienn 1 11     3
8.Halász Nikoletta 2 1      3
9.Kovács Sándor12        3
10.Lemen Ivan  21      3
11.Mondics Benita      2  13
12.Simon Sarolta2   1     3
13.Szavla Klaudia2   1     3
14.Györkené Csàkàny Marianna 1  1     2
15.Kopasz Vivien -Kitti      2   2
16.Kristofóri Gyöngyi        112
17.Botos Viola         11
18.Csehily Mária   1      1
19.Csetneki Ferenc   1      1
20.Dancs Marianna1         1
21.Gáti Gyöngyi    1     1
22.Heczel Katalin    1     1
23.Holozsai Erzsébet         11
24.ifj. Csetneki Ferenc 1        1
25.Ignácz Mária         11
26.Jancsik Szilveszter      1   1
27.Jánosdeák Ivett         11
28.Kovács Erika       1  1
29.Kovács István         11
30.Miklós Márta1         1
31.Orosz Enikő       1  1
32.Papp Judit         11
33.Perdukné Lator Ilona         11
34.Petrécs Dániel  1       1
35.Puskás László         11
36.Szavla Krisztián    1     1
37.Ugyan Attila         11

287 döntőbe jutott fiatal kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen a felkészítő táborban 2026. április 17-18. között. A felkészítő tábor oktatói a népzenei kategóriában a Flaska Banda tagjai (Vámosi Csaba zenekarvezető, hegedűs; Jobbágy Bálint hegedűs, Kánai Bence brácsás, Hornich Thomas nagybőgős, Galyas Zoltán cimbalmos), a néptánc-kategóriában pedig Hangyási Dávid és Jánosdeák Ivett, a Nyírség Táncegyüttes tagjai voltak.

A felkészítő tábor során minden résztvevő számára lehetőség nyílt zenekari kísérettel a színpadbejárásra.

A színpadbejárási program az alábbiakban tekinthető meg:

Színpadbejárás_péntek_szombatLetöltés

Az április 19-ei döntő színvonalát emelte jelenlétével Orosz Ildikó, a Rákóczi-egyetem, a KMPSZ és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének hálózati szakreferense.

A döntőben 76 produkció került bemutatásra, melynek programja az alábbiakban megtekinthető.

Döntő program:

Programplakát_Szól a fülemüle_DÖNTŐLetöltés

A produkciók bemutatását követően, amíg a zsűri visszavonult az értékelésre, a színpadon a Kárpátalja Néptáncegyüttes lépett fel, lendületes előadásukkal nagy sikert aratva a közönség körében. A műsort táncház követte, amelyet Orosz Enikő és Orosz Péter néptáncpedagógusok vezettek.

A zsűri döntése alapján a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató eredményei az alábbiak voltak:

Szólótánc / táncospárok

I. korcsoport 7-10 évesek

    Csizmadia Alex (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Bronz minősítés

    II. korcsoport 11-14 évesek

      Tamás Enikő és Szemák Vivien (felkészítőtanár: Mondics Benita, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola)     Arany I

      Jancsik Félix és Tóth Barbara (felkészítőtanár: Jancsik Szilveszter, Intézmény: Csomai Kultúrház) Arany III

      Juscsenko András (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum)   Arany III

      Ljahovics Vszevolod (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany III

      Szilágyi Anasztázia és Mitro Emília (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany III

      Imszticsei Inesza és Bugyis László (felkészítőtanár: Mondics Benita, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola) Ezüst

      Popov Szabina és Pánykó Szofia (felkészítőtanár: Kopasz Vivien-Kitti, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

      Bíró Ferenc és Bíró Ágnes (felkészítőtanár: Kopasz Vivien-Kitti, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

      Csizmár Róbert (Intézmény: Téglási Művelődési Ház) Bronz

      III. korcsoport 15-17 évesek

        Ifj. Bereczky Tamás (felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

        Komáromi Levente és Hajnal Regina (felkészítőtanár: Orosz Enikő, Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany II

        Csizmadia Márk (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany II

        Kovács Áron és Bírta Emília (felkészítőtanár: Kovács Erika, Intézmény: BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet) Ezüst

        Komáromi Levente (felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

        Néptáncegyüttes

        I. korcsoport 7-11 évesek

          Cseprente Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany

          Técsői Kökörcsin Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Kristofóri Gyöngyi, Intézmény:Nereszen Néphagyományőrző Egyesület) Ezüst

          Tulipán Táncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

          II. korcsoport 12-17 évesek

            Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Orosz Péter, Orosz Enikő, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

            Reménység Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Mondics Benita, Ugyan Attila, Jánosdeák Ivett, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola) Arany I

            Csüllő Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka/Perdukné Lator Ilona, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany II

            Orchidea néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Ignácz Mária, mentorok: Puskás László, Papp Judit, Intézmény: Téglási Művelődési Ház) Arany II

            AranyKéve (Felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Nagyberegi Református Líceum) Ezüst

            Gyöngyvirág néptánccsoport (Felkészítőtanár: Holozsai Erzsébet, Intézmény: Benei Kultúrház) Ezüst

            Kék Viola Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Viola, Intézmény: Mezőgecsei Művelődési Ház) Ezüst

            Kígyósi Szederinda Néptánccsoport (Felkészítőtanár: Kovács István, KárpátHáz Ritmus- és Hangműhely) Bronz

            Técsői Nereszen Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Kristofóri Gyöngyi, Intézmény: Nereszen Néphagyományőrző Egyesület) Bronz

            Hangszeres szólista

            I. korcsoport 7-10 évesek

              Bakó Brigitta (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

              Lengyel Levente (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, BorzsaVáriTMHCSZ) Arany II

              Jenei Viktória (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

              Ráti Panka (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

              Varga Eszter (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

              Megyesi Anna (Felkészítőtanár: Dancs Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

              Szup Krisztián (Felkészítőtanár: Miklós Márta, Intézmény: Viski Folkműhely) Bronz

              II. korcsoport 11-14 évesek

                Balog Leila     (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany I

                Jancsik Félix (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Arany I

                Pupcsik István (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

                Huszár Péter (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

                Mandzák Mátyás (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

                Orosz Júlia (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, Intézmény: Borzsavári TMHSzC) Arany II

                Fudella Csenge (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Nevetlenfalui Művészeti Iskola) Arany III

                Gajdos Lilla (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

                Rozsi Sándor (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Arany III

                Tóth Alexandra (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

                Bakó Bianka (Felkészítőtanár: Simon Sarolta, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Ezüst

                Balogh Máté (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

                Botos Szergej (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                Molnár Iringó (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

                Snicer Patrícia (Felkészítőtanár: Györkené Csákány Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

                Debreceni Rebeka (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Bronz

                Kosztyó Dorka (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

                Petrovics Tímea (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

                Szabó Alex (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

                Szarka Máté (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Bronz

                Szirmai Máté (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Intézmény: Viski Folkműhely) Bronz

                Badó Kinga (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

                III. korcsoport (15-17 évesek)

                  Makó Jázmin (Felkészítőtanár: Lemen Ivan, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

                  Ferima János (Felkészítőtanár: Lemen Iván, Intézmény: Máramarosi Csoport) Arany II

                  Botos Diána (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                  Szmereka Iván (Felkészítőtanár: Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                  Hangszeregyüttes

                  I. korcsoport 7-11 évesek

                    ,,A Guti csibészek” (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany I

                    Rezedás legények citera együttes (Felkészítőtanár: Simon Sarolta, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany III

                    Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes (kezdő csoport) (Felkészítőtanár: Csehily Mária, Intézmény: Salánki Laptarózsa Folkműhely) Ezüst

                    Viski csalamádé (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                    Viski Haladó Furulyás Rigók (Felkészítőtanár: Csetneki Ferenc, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                    Rezeda Band (Felkészítőtanár: Lemen Ivan, Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

                    II. korcsoport 12-17 évesek

                      Zengő citerások (Felkészítőtanár: Heczel Katalin, Intézmény: Viski Folkműhely) Arany I

                      Dobronyi Rózsák (Felkészítőtanár: Mészár Katalin Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

                      Domokosék (Felkészítőtanár: Biró Ágnes Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Arany III

                      Ifjú Viski Fricskák (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

                      Kisgejőci Tulipán Tanoda citeraegyüttese (Felkészítőtanár: Györkené Csákány Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

                      Szavláék Tanítványainak Bandája (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Szavla Krisztián, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

                      Szellőrózsa (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Ezüst

                      Beregardói Furulyás Betyárok (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

                      Hangraforgó citeraegyüttes (Felkészítőtanár: Gáti Gyöngyi, Intézmény: Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely) Bronz

                      A szakmai zsűri a felkészítőtanárok számára pedagógus-különdíjat állapított meg, melyet az alábbi személyek nyertek el: Becske Adrienn, Bíró Ágnes, Botos Boglárka, Györkené Csákány Marianna, Holozsai Imre, Kovács Sándor, Kurindás Szilvia, Lemen Iván, Mészár Katalin, Petrécs Dániel, Szavla Klaudia, Szavla Krisztián, Csetneki Ferenc, Heczel Katalin, Jancsik Szilveszter, Perdukné Lator Ilona, Mondics Benita, Orosz Péter, Orosz Enikő és Ignácz Mária. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány valamennyi munkatársa nevében szívből gratulál a díjazottaknak.

                      Váradi Natália,

                      a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója