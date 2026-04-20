Lezajlott a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntője

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenkettedik alkalommal hirdette meg a „Szól a Fülemüle!” – kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával. Idén a tehetséggondozó program egy felkészítő edzőtáborral egészült ki.

A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő generáció minél szélesebb körben ismerje meg és aktívan ápolja a hagyományos magyar kulturális értékeket. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, védnöki szerepét a Pál család tölti be. A program ötletgazdája Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.

Az elmúlt 12 évben összesen 691 produkció került bemutatásra 4136 fő színpadi jelenlétével.

„Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató Produkciók száma Kategória 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Összesen Hangszeres szólista 6 8 10 7 6 4 12 10 25 32 47 54 221 Hangszeregyüttes 3 5 5 5 4 7 13 4 14 22 27 25 134 Táncos szólista – 2 – – – – – 2 – 6 22 15 125 Táncospár 1 6 5 12 15 – 9 11 15 4 Táncegyüttes 19 19 16 18 17 4 12 10 17 22 35 22 211 Összesen: 29 40 36 42 42 15 46 37 71 86 131 116 691

„Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató Jelentkezők száma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Összesen 350 388 309 393 319 125 304 163 350 391 612 432 4136

A XII. Szól a Fülemüle felépítése a következő volt:

Jelentkezési időintervallum: 2025. szeptember 1 – 2026. február 28.

Előválogató eredményhirdetése: 2026. április 2.

Felkészítő edzőtábor: 2026. április 17-18.

Döntő: 2026. április 19.

A jelentkezés 2025. szeptember 1. és 2026. február 28. között zajlott, egy online űrlap kitöltésével, amelyhez a nevezni kívánt produkció videófelvételét is csatolni kellett.

A verseny több kategóriában kínált bemutatkozási lehetőséget: hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok, táncospárok, valamint néptáncegyüttesek egyaránt jelentkezhettek. A mezőny kategóriánként korcsoportokra tagolódott: a hangszeregyüttesek és néptáncegyüttesek két korosztályban (7–11 és 12–17 év között), míg a hangszeres szólisták, valamint a szólótáncosok és táncospárok három korcsoportban (7–10, 11–14 és 15–17 év között) mérhették össze tudásukat. A szabályzat lehetőséget biztosított arra is, hogy egy résztvevő több kategóriában induljon, ugyanakkor minden egyes produkcióhoz külön nevezést kellett benyújtani.

Az előválogató programfüzet:

Az idei megmérettetésre összesen 432 fiatal jelentkezett, 116 produkcióval, 22 intézményt képviselve, ami jól tükrözi a rendezvény népszerűségét és fontos szerepét a régió kulturális életében.

Kategória Alkategória Korcsoport Produkciók száma Összesen Létszám Összlétszám Népzene Hangszeres szólista I. kor (7-10) 14 54 79 130 432 II. kor (11-14) 35 III. kor (15-17) 5 Hangszeregyüttes I. kor (7-11) 13 25 II. kor (12-17) 12 Néptánc Táncospár,

táncos szólista I. kor (7-10) 1 15 37 316 II. kor (11-14) 10 III. kor (15-17) 4 Néptáncegyüttes I. kor (7-11) 4 22 II. kor (12-17) 18 Összesen a produkciók száma: 116

Az előválogató eredményeiről a szakmai zsűri meghozta a döntést, melyről 2026. április 2-án minden jelentkező tájékoztatást kapott.

A zsűri tagjai az előválogatóban az alábbi személyek voltak:

Népzenei kategória:

Albert Szilárd Sándor – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művésztanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze.

Dragony Gábor – a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada zenekar tagja.

Hegedűs István – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népi ének és népi furulya tanára.

Jobbágy Bence – a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly zenekar és a Flaska banda cimbalmosa.

Pál Lajos – népzeneoktató, az „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny vezetője, a Kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézműves tábor vezetője, Bánffy Miklós-, Artisjus- és Európa-díjas népzenész, a Magyar Kultúra Lovagja.

A néptánc-kategória szakmai zsűrije:

Antal Dóra – néptáncpedagógus a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség díjas pedagógus, koreográfus.

Antal Roland – néptáncpedagógus, a TáncTanoda Tehetséggondozó szervezet alapítója, Örökség-díjas pedagógus, koreográfus.

Tiszai Zsuzsanna – táncpedagógus, koreográfus, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Népművészeti Egyesület észak-alföldi régiójának elnöke.

A döntőben Pál Lajos és Tiszai Zsuzsanna nem tudott csatlakozni a szakmai bizottsághoz. A néptánc-kategória zsűrije Demarcsek György személyével egészült ki.

Demarcsek György – Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Németh László-díjas táncpedagógus, Csokonai-díjas alkotó, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Nyírség Táncegyüttes vezetője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke, a Martin György Néptáncszövetség alelnöke.

A szakmai zsűri minden kategóriában minimumpontszámot határozott meg, melynek elérésével továbbjuthatott a produkció a döntőbe. Így 76 műsorszám került be a felkészítő táborba és a döntőbe 287 fiatal részvételével. Vannak versenyzők, akik több műsorszámban is szerepelnek. 37 felkészítőtanár 17 intézmény képviseletével vett részt a tehetségkutató döntőjében:

Kategória Alkategória Korcsoport Produkciók száma Döntőbe jutási minimumpontszám Összesen Létszám Összlétszám Népzene Hangszeres szólista I. kor (7-10) 7 60 pont 34 49 94 287 II. kor (11-14) 23 64 pont III. kor (15-17) 4 63 pont Hangszeregyüttes I. kor (7-11) 6 60 pont 15 II. kor (12-17) 9 62 pont Néptánc Táncospár,

táncos szólista I. kor (7-10) 1 34 pont 15 27 200 II. kor (11-14) 9 23 pont III. kor (15-17) 5 32 pont Néptáncegyüttes I. kor (7-11) 3 28 pont 12 II. kor (12-17) 9 27 pont Összesen a produkciók száma: 76

Az alábbi intézményekből vesznek részt a döntőben a fiatalok:

№ Intézmény Alegység Felkészítőtanár Jelentkező neve: (néptáncegyüttesek esetén a csapatnév) 1. Benei Kultúrház Holozsai Erzsébet Gyöngyvirág néptánccsoport 2. Beregszászi Rezeda Folkműhely Kurindás Szilvia Bakó Brigitta Kurindás Szilvia Petrovics Tímea Kurindás Szilvia Pupcsik István Kurindás Szilvia Rezeda Band Lemen Ivan Makó Jázmin Lemen Ivan Rezeda Band Orosz Enikő Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes Orosz Péter Ifj. Bereczky Tamás Orosz Péter Komáromi Levente Orosz Péter Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes Simon Sarolta Rezedás legények citeraegyüttes Simon Sarolta Bakó Bianka Orosz Enikő Komáromi Levente, Hajnal Regina Orosz Péter Komáromi Levente, Hajnal Regina 3. BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet Biró Ágnes Domokosék Biró Ágnes Szellőrózsa Biró Ágnes Debreceni Rebeka Biró Ágnes Szarka Máté Kovács Erika Kovács Áron, Bírta Emília Kovács Sándor Lengyel Levente Kovács Sándor Jancsik Félix Kovács Sándor Orosz Júlia 4. Csomai Kultúrház Jancsik Szilveszter Jancsik Félix és Tóth Barbara 5. Dayka Gábor Líceum Botos Boglárka Cseprente Néptáncegyüttes Botos Boglárka Csizmadia Alex Botos Boglárka Juscsenko András Botos Boglárka Ljahovics Vszevolod Botos Boglárka Szilágyi Anasztázia és Mitro Emília Botos Boglárka Csizmadia Márk Botos Boglárka Csüllő Néptáncegyüttes Perdukné Lator Ilona Csüllő Néptáncegyüttes 6. KárpátHáz Ritmus- és Hangműhely Kovács István Kígyósi Szederinda Néptánccsoport 7. Máramarosi csoport Lemen Ivan Ferima János 8. Mezőgecsei Művelődési Ház Botos Viola Kék Viola Néptáncegyüttes 9. Nagyberegi Református Líceum Orosz Péter AranyKéve 10. Nereszen Néphagyományőrző Egyesület Kristofóri Gyöngyi Técsői Kökörcsin Néptáncegyüttes Kristofóri Gyöngyi Técsői Nereszen Néptáncegyüttes 11. Nevetlenfalui Művészeti Iskola Kurindás Szilvia Seres Jázmin Kurindás Szilvia Fudella Csenge 12. Pèterfalvai Művészeti Iskola Jánosdeák Ivett Reménység Nèptáncegyüttes Mondics Benita Reménység Nèptáncegyüttes Mondics Benita Reménység Néptáncegyüttes Mondics Benita Reménység Néptáncegyüttes Ugyan Attila Reménység Néptáncegyüttes 13. Salánki Laptarózsa Folkműhely Csehily Mária Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes (kezdő csoport) 14. Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely Gáti Gyöngyi Hangraforgó citeraegyüttes 15. Téglási Művelődési Ház Ignácz Mária Orchidea néptáncegyüttes Papp Judit Orchidea néptáncegyüttes Puskás László Orchidea néptáncegyüttes 16. Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Kisgejőc Györkené Csákány Marianna Kisgejőci Tulipán Tanoda citeraegyüttese Györkené Csákány Marianna Snicer Patrícia Beregszász Dancs Marianna Megyesi Anna Halász Nikoletta ,,A Guti csibészek” Halász Nikoletta Kosztyó Dorka Halász Nikoletta Szabó Alex Kopasz Vivien -Kitti Popov Szabina és Pánykó Szofia Kopasz Vivien -Kitti Bíró Ferenc és Bíró Ágnes Holozsai Imre Beregardói Furulyás Betyárok Holozsai Imre Huszár Péter Holozsai Imre Mandzák Mátyás Nagydobrony Botos Boglárka Tulipán Táncegyüttes Botos Boglárka Gajdos Lilla Botos Boglárka Tóth Alexandra Mészár Katalin Dobronyi Rózsák Mészár Katalin Ráti Panka Mészár Katalin Badó Kinga Mészár Katalin Balog Leila Mészár Katalin Balogh Máté Mészár Katalin Molnár Iringó Nagygejőc Szavla Klaudia Szavláék Tanítványainak Bandája Szavla Klaudia Jenei Viktória Szavla Klaudia Varga Eszter 17. Viski Folkműhely Becske Adrienn Viski csalamádé Becske Adrienn Ifjú Viski Fricskák Becske Adrienn Szirmai Máté Csetneki Ferenc Viski Haladó Furulyás Rigók Heczel Katalin Zengő citerások Kurindás Szilvia Botos Szergej Petrécs Dániel Szmereka Iván Miklós Màrta Szup Krisztián Kurindás Szilvia Rozsi Sándor Kurindás Szilvia Botos Diána

A versenyszámokat 37 felkészítőtanár segítette a színpadra és a döntőbe:

№ Felkészítőtanár Népzene Néptánc Összesen Hangszeres szólista Hangszeregyüttes Táncospár,

táncos szólista Néptáncegyüttes I. kor

(7-10) II. kor

(11-14) III. kor

(15-17) I. kor

(7-11) II. kor

(12-17) I. kor

(7-10) II. kor

(11-14) III. kor

(15-17) I. kor

(7-11) II. kor

(12-17) 1. Kurindás Szilvia 1 7 1 1 10 2. Botos Boglárka 2 1 3 2 1 9 3. Mészár Katalin 1 4 1 6 4. Orosz Péter 3 2 5 5. Biró Ágnes 2 2 4 6. Holozsai Imre 2 2 4 7. Becske Adrienn 1 1 1 3 8. Halász Nikoletta 2 1 3 9. Kovács Sándor 1 2 3 10. Lemen Ivan 2 1 3 11. Mondics Benita 2 1 3 12. Simon Sarolta 2 1 3 13. Szavla Klaudia 2 1 3 14. Györkené Csàkàny Marianna 1 1 2 15. Kopasz Vivien -Kitti 2 2 16. Kristofóri Gyöngyi 1 1 2 17. Botos Viola 1 1 18. Csehily Mária 1 1 19. Csetneki Ferenc 1 1 20. Dancs Marianna 1 1 21. Gáti Gyöngyi 1 1 22. Heczel Katalin 1 1 23. Holozsai Erzsébet 1 1 24. ifj. Csetneki Ferenc 1 1 25. Ignácz Mária 1 1 26. Jancsik Szilveszter 1 1 27. Jánosdeák Ivett 1 1 28. Kovács Erika 1 1 29. Kovács István 1 1 30. Miklós Márta 1 1 31. Orosz Enikő 1 1 32. Papp Judit 1 1 33. Perdukné Lator Ilona 1 1 34. Petrécs Dániel 1 1 35. Puskás László 1 1 36. Szavla Krisztián 1 1 37. Ugyan Attila 1 1

287 döntőbe jutott fiatal kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen a felkészítő táborban 2026. április 17-18. között. A felkészítő tábor oktatói a népzenei kategóriában a Flaska Banda tagjai (Vámosi Csaba zenekarvezető, hegedűs; Jobbágy Bálint hegedűs, Kánai Bence brácsás, Hornich Thomas nagybőgős, Galyas Zoltán cimbalmos), a néptánc-kategóriában pedig Hangyási Dávid és Jánosdeák Ivett, a Nyírség Táncegyüttes tagjai voltak.

A felkészítő tábor során minden résztvevő számára lehetőség nyílt zenekari kísérettel a színpadbejárásra.

A színpadbejárási program az alábbiakban tekinthető meg:

Az április 19-ei döntő színvonalát emelte jelenlétével Orosz Ildikó, a Rákóczi-egyetem, a KMPSZ és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke, Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének hálózati szakreferense.

A döntőben 76 produkció került bemutatásra, melynek programja az alábbiakban megtekinthető.

Döntő program:

A produkciók bemutatását követően, amíg a zsűri visszavonult az értékelésre, a színpadon a Kárpátalja Néptáncegyüttes lépett fel, lendületes előadásukkal nagy sikert aratva a közönség körében. A műsort táncház követte, amelyet Orosz Enikő és Orosz Péter néptáncpedagógusok vezettek.

A zsűri döntése alapján a „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató eredményei az alábbiak voltak:

Szólótánc / táncospárok

I. korcsoport 7-10 évesek

Csizmadia Alex (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Bronz minősítés

II. korcsoport 11-14 évesek

Tamás Enikő és Szemák Vivien (felkészítőtanár: Mondics Benita, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola) Arany I

Jancsik Félix és Tóth Barbara (felkészítőtanár: Jancsik Szilveszter, Intézmény: Csomai Kultúrház) Arany III

Juscsenko András (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany III

Ljahovics Vszevolod (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany III

Szilágyi Anasztázia és Mitro Emília (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany III

Imszticsei Inesza és Bugyis László (felkészítőtanár: Mondics Benita, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola) Ezüst

Popov Szabina és Pánykó Szofia (felkészítőtanár: Kopasz Vivien-Kitti, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Bíró Ferenc és Bíró Ágnes (felkészítőtanár: Kopasz Vivien-Kitti, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

Csizmár Róbert (Intézmény: Téglási Művelődési Ház) Bronz

III. korcsoport 15-17 évesek

Ifj. Bereczky Tamás (felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

Komáromi Levente és Hajnal Regina (felkészítőtanár: Orosz Enikő, Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany II

Csizmadia Márk (felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany II

Kovács Áron és Bírta Emília (felkészítőtanár: Kovács Erika, Intézmény: BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet) Ezüst

Komáromi Levente (felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

Néptáncegyüttes

I. korcsoport 7-11 évesek

Cseprente Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany

Técsői Kökörcsin Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Kristofóri Gyöngyi, Intézmény:Nereszen Néphagyományőrző Egyesület) Ezüst

Tulipán Táncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

II. korcsoport 12-17 évesek

Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Orosz Péter, Orosz Enikő, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

Reménység Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Mondics Benita, Ugyan Attila, Jánosdeák Ivett, Intézmény: Péterfalvai Művészeti Iskola) Arany I

Csüllő Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Boglárka/Perdukné Lator Ilona, Intézmény: Dayka Gábor Líceum) Arany II

Orchidea néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Ignácz Mária, mentorok: Puskás László, Papp Judit, Intézmény: Téglási Művelődési Ház) Arany II

AranyKéve (Felkészítőtanár: Orosz Péter, Intézmény: Nagyberegi Református Líceum) Ezüst

Gyöngyvirág néptánccsoport (Felkészítőtanár: Holozsai Erzsébet, Intézmény: Benei Kultúrház) Ezüst

Kék Viola Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Botos Viola, Intézmény: Mezőgecsei Művelődési Ház) Ezüst

Kígyósi Szederinda Néptánccsoport (Felkészítőtanár: Kovács István, KárpátHáz Ritmus- és Hangműhely) Bronz

Técsői Nereszen Néptáncegyüttes (Felkészítőtanár: Kristofóri Gyöngyi, Intézmény: Nereszen Néphagyományőrző Egyesület) Bronz

Hangszeres szólista

I. korcsoport 7-10 évesek

Bakó Brigitta (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

Lengyel Levente (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, BorzsaVáriTMHCSZ) Arany II

Jenei Viktória (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

Ráti Panka (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Varga Eszter (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Megyesi Anna (Felkészítőtanár: Dancs Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

Szup Krisztián (Felkészítőtanár: Miklós Márta, Intézmény: Viski Folkműhely) Bronz

II. korcsoport 11-14 évesek

Balog Leila (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany I

Jancsik Félix (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Arany I

Pupcsik István (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

Huszár Péter (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

Mandzák Mátyás (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

Orosz Júlia (Felkészítőtanár: Kovács Sándor, Intézmény: Borzsavári TMHSzC) Arany II

Fudella Csenge (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Nevetlenfalui Művészeti Iskola) Arany III

Gajdos Lilla (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

Rozsi Sándor (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Arany III

Tóth Alexandra (Felkészítőtanár: Botos Boglárka, Intézmény: Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany III

Bakó Bianka (Felkészítőtanár: Simon Sarolta, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Ezüst

Balogh Máté (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Botos Szergej (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Molnár Iringó (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Snicer Patrícia (Felkészítőtanár: Györkené Csákány Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Debreceni Rebeka (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Bronz

Kosztyó Dorka (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

Petrovics Tímea (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

Szabó Alex (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

Szarka Máté (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Bronz

Szirmai Máté (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Intézmény: Viski Folkműhely) Bronz

Badó Kinga (Felkészítőtanár: Mészár Katalin, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

III. korcsoport (15-17 évesek)

Makó Jázmin (Felkészítőtanár: Lemen Ivan, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany I

Ferima János (Felkészítőtanár: Lemen Iván, Intézmény: Máramarosi Csoport) Arany II

Botos Diána (Felkészítőtanár: Kurindás Szilvia, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Szmereka Iván (Felkészítőtanár: Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Hangszeregyüttes

I. korcsoport 7-11 évesek

,,A Guti csibészek” (Felkészítőtanár: Halász Nikoletta, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany I

Rezedás legények citera együttes (Felkészítőtanár: Simon Sarolta, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Arany III

Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes (kezdő csoport) (Felkészítőtanár: Csehily Mária, Intézmény: Salánki Laptarózsa Folkműhely) Ezüst

Viski csalamádé (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Viski Haladó Furulyás Rigók (Felkészítőtanár: Csetneki Ferenc, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Rezeda Band (Felkészítőtanár: Lemen Ivan, Kurindás Szilvia, Intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely) Bronz

II. korcsoport 12-17 évesek

Zengő citerások (Felkészítőtanár: Heczel Katalin, Intézmény: Viski Folkműhely) Arany I

Dobronyi Rózsák (Felkészítőtanár: Mészár Katalin Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Arany II

Domokosék (Felkészítőtanár: Biró Ágnes Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Arany III

Ifjú Viski Fricskák (Felkészítőtanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel, Intézmény: Viski Folkműhely) Ezüst

Kisgejőci Tulipán Tanoda citeraegyüttese (Felkészítőtanár: Györkené Csákány Marianna, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Szavláék Tanítványainak Bandája (Felkészítőtanár: Szavla Klaudia, Szavla Krisztián, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Ezüst

Szellőrózsa (Felkészítőtanár: Biró Ágnes, Intézmény: BorzsaVári TMHSzC) Ezüst

Beregardói Furulyás Betyárok (Felkészítőtanár: Holozsai Imre, Intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola) Bronz

Hangraforgó citeraegyüttes (Felkészítőtanár: Gáti Gyöngyi, Intézmény: Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely) Bronz

A szakmai zsűri a felkészítőtanárok számára pedagógus-különdíjat állapított meg, melyet az alábbi személyek nyertek el: Becske Adrienn, Bíró Ágnes, Botos Boglárka, Györkené Csákány Marianna, Holozsai Imre, Kovács Sándor, Kurindás Szilvia, Lemen Iván, Mészár Katalin, Petrécs Dániel, Szavla Klaudia, Szavla Krisztián, Csetneki Ferenc, Heczel Katalin, Jancsik Szilveszter, Perdukné Lator Ilona, Mondics Benita, Orosz Péter, Orosz Enikő és Ignácz Mária. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány valamennyi munkatársa nevében szívből gratulál a díjazottaknak.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója