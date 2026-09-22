Folytatódik a VIII. ZeneVarázslat 120 órás képzés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026-ban nyolcadik alkalommal valósítja meg a ZeneVarázslat képzés és hangversenyt, melynek célja, hogy erősítse a fiatalok elköteleződését a klasszikus zene iránt, és teret adjon tehetségük kibontakoztatásának.

A kurzus 120 órában zajlik április 10.–november 29. között Dr. Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész szakmai vezetésével.

A 8. évfolyamra 43 fiatal nyert felvételt 7 oktatási intézményből, 14 zongoratanár felkészítésével. A tehetséggondozó program egy online előválogató koncerttel vette kezdetét, amelyet követően június 5-ig le is zajlott az első 60 tanóra és a hangverseny.

A nyári időszakban egy intenzív klasszikuszenei tábor került lebonyolításra a Rákóczi Egyetemen, ahol 49 ifjú zenész részvételével 4 szakcsoportban zajlott a munka.

Szeptembertől 1 ifjú zongorista nem folytatta a képzést, azonban egy tábori résztvevő bekapcsolódott a kurzusra, így 1 művészeti iskola képviseletével bővült az évfolyam: az Ungvári 1. Számú Zeneiskolával.

A 120 órás képzés második fele szeptember 1. és november 29. között valósul meg az alábbi időpontokban:

szeptember 21–23. (személyes jelenléttel a Rákóczi Egyetemen),

október 16–17. (online),

november 13–14.(online),

november 26–29. (személyes jelenléttel).

Szeptember 21–23. között Dr. Várnagy Andrea művésznő Kárpátaljára látogatott: a képzés részeként három napon át a Rákóczi Egyetemen tartott foglalkozásokat.

A zongoraművésznő a tanárok számára mentorprogramot tartott, melynek keretében a pedagógiai jógyakorlatok megosztására is sor került, továbbá tanácsokkal is ellátta el a szakemberek munkáját.

A tehetséggondozó program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Váradi Natália

programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igaztatója

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