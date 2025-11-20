Gerényi Rotunda – könyvbemutató az Ungvári Főkonzulátuson

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Kárpáti Kiadóval közösen mutatta be a Gerényi Rotunda ukrán nyelvű kiadványt november 19-én – számolt be róla a főkonzulátus a Facebook-oldalán csütörtökön.

A gazdagon illusztrált, hiánypótló kötet Mihajlo Primics művészettörténésznek, az Ungvári Művészeti Akadémia rektorának munkáját dicséri.

A könyvbemutatón Bacskai József főkonzul mellett köszöntőt mondott Viktor Kravcsuk, a Kárpátalja Megyei Állami/Katonai Közigazgatás kulturális főosztályának helyettes vezetője és Borisz Kuzma, az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai szervezetének elnöke.

A kötetet Viktor Braszlavec, a Kárpáti Kiadó igazgatója és Mihajlo Primics művészettörténész mutatta be a közönségnek.

Kárpátalja.ma