A Gogola család 5 generációja – Festménykiállítás Beregszászban

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) november 13-án A Gogola család 5 generációja címmel szervezett festménykiállítást. A tárlatnak a beregszászi Na’Conxypán Galéria adott otthont.

A jelenlévőket Kovács Gyöngyi, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanára, beregszászi kézműves köszöntötte, kiemelve, hogy a jelenlegi kiállítás nem csupán egy a sok közül, hanem minden, hiszen nem mindennap láthatunk olyan tárlatot, ahol öt generáció alkotásai sorakoznak egymás mellett.

„Amikor létrejött ez a galéria, az volt az egyik fő célunk, hogy Beregszász szívében a beregszászi alkotókat mutassuk be, és a kárpátaljai magyar művészetet”

– kezdte köszöntőjét Kulin Ágnes, a RIT elnöke, majd bemutatta a kiállítókat – Gogola Ferenc üknagyapa, Gogola Árpád dédnagyapa, Gogola István nagyapa, Gogola Zoltán apa, és lányai Anna, Mária és Erzsébet – és a tárlat darabjait.

„Ez egy különleges kiállítás, hiszen több generáció munkái láthatók egy térben. Gratulálunk az alkotóknak”

– tette hozzá.

A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a tárlatot, ki-ki megtalálva a maga számára a legszívmelengetőbb alkotást.

A tárlat december 19-ig tekinthető meg a Na’Conxypán Galériában.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma