1944. október 9-én 27 szovjet bombázó hatolt be Beregszász légterébe azzal a feladattal, hogy megsemmisítse a város vasútállomását. A támadás azonban nemcsak a vasútállomást, hanem a környező utcákat is elérte. A repülőgépek sortüze nemcsak katonákra, hanem békés civilekre is sújtott.

Körülbelül kétszázötven áldozata volt az aznapi támadásnak. Rájuk emlékeznek minden évben a beregszászi köztemető honvéd parcellájánál és a város vasútállomásánál.

Ennek megfelelően idén október 9-én is megemlékeztek a bombázás áldozatairól a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel Magyarország Beregszászi Konzulátusával és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel közösen.

A köztemetőben Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivő konzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a jelenlegi háború civil lakosságot sújtó veszteségeire hívta fel a figyelmet.

„Rendkívül sajnálatos, hogy Ukrajnában ma is háború dúl, ami hatalmas szenvedést okoz a civil lakosságnak, pusztítást az országban, katonák és civilek veszítik életüket, emberek válnak otthontalanná.”

Ezt követően Molnár D. Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudomány Tanszékének tanszékvezetője ismertette a tragikus esemény történelmi hátterét. A történelmi visszatekintést követően a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum 10. osztályos tanulói történelmi és verses összeállításukkal tisztelegtek az áldozatok előtt.

Az esemény végén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit a köztemető honvéd parcellájánál.

A rendezvény a vasútállomásnál folytatódott, ahol katonadalok hangzottak el Halász Bertalan, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatója és a Sodró Együttes harmonikása előadásában.

„Kétszázötven beregszászi polgár hiányzik a városból – olyan emberek, akiknek az utódaival, unokáival, gyermekeivel már soha nem ismerkedhetünk meg. Ez emlékeztet minket arra, hogy a háború milyen veszélyes, és figyelmeztet, hogy a háború nem az emberekről szól.”

– mondta el Orosz Ildikó, a PCS és a Rákóczi Egyetem elnöke.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere hangsúlyozta, hogy bár úgy érezzük, messze vagyunk a háborútól, mégis komolyan kell vennünk a légiriadót, hogy ne ismétlődhessen meg ugyanaz a tragédia, ami 1944-ben is történt.

A beszédek után Móra Ferenc Esti imádság című verse hangzott el Demeter Hanna, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház segédszínészének tolmácsolásában.

A megemlékezés főhajtással zárult a vasútállomás falán lévő emléktáblánál.

Az esemény a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával valósult meg.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma