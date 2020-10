Három év eredményei – Kiállítás a Hagyományok Háza Hálózat munkájáról

A Hagyományok Háza Corvin téri székházában kiállítás nyílt az intézmény határon túli hálózatának tevékenységéről. Az értékes, informatív anyagot a szervezők a Kárpát-medence számos régiójában is bemutatják.

A Hagyományok Háza Halmos Béla termében kiállítást rendeztek a Hagyományok Háza Hálózat munkájáról. A néphagyománnyal foglalkozó felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki közösségek segítésére alakult szervezet 2017-ben kezdte meg munkáját, s fontos céljának tekinti, hogy Drávaközben és Muravidéken is jelen legyen a közeljövőben. Életre hívói tisztában vannak azzal, hogy az évezredes hagyományok – a civilizációs folyamatok hatásaként – mindenhol visszaszorulnak. Ez a tendencia különösen sújtja a külhoni magyarságot, ahol a kisebbségi létben a néphagyományok életben tartása a közösség- és identitásépítés különösen fontos eszköze.

„Tevékenységünk három alappilléren nyugszik – vezet végig a kiállításon Vörös Zsuzsanna közművelődési szakember, a Hálózat munkatársa. – Elsőként az élő hagyományátadást említhetem, ide tartoznak az akkreditált képzések és tanfolyamok, a második pillér a már meglévő rendezvények szakmai támogatása, valamint önálló rendezvények szervezése. A harmadik irányt a gyűjteményezés jelenti.”

Az ízléses kiállítást is az említett alapelvek alapján rendezték be. Régiónként mutatják be a programokat, a tájékoztatást statisztikai adatok és térképek is segítik. A gondos fotóválogatás külön figyelmet érdemel. A legfiatalabb nemzedék megszólításának módszereit önálló pannó gyűjti csokorba, s az óvodafejlesztési program is fontos hangsúlyt kap.

A kiállító helyiségben elhelyezett televízión folyamatosan peregnek a legsikeresebb programokról készített filmek, egy tableten pedig a Hálózattal kapcsolatos sajtómegjelenéseket követhetik nyomon az érdeklődők.

A kiállítás advent kezdetéig várja a látogatókat, de – az itthoni kedvező fogadtatás, s a meghívások nyomán – a szervezők a jövő évben a Kárpát-medence több településén kívánják bemutatni a tárlatot.

Dr. Csermák Zoltán