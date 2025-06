Horváth Anna-alkotótábor a nagycsaládosoknál

Vége a sulinak és kezdetét vette a gyerekek számára gondtalan időszak, mely általában azzal jellemezhető, hogy az iskolásoknak elég sok a szabadidejük. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület azok számára szervezett a nyár első hónapjában alkotótábort, akik szabadidejükben szívesen választják a művészettel kapcsolatos foglalkozásokat, szeretnek rajzolni, festeni, agyagozni, egyszóval szeretik a szépet és az alkotást.

Kopinec Emese, a KMNE munkatársa és a tábor főszervezője elmondta, hogy a programra harmadszor kerül sor és az elmúlt két évben is nagy sikere volt. Horváth Anna beregszászi szobrászművész nevét azért kapta a tábor, mivel nemrégiben emlékeztünk meg a művésznő születésének 100. évfordulójáról, és ezzel is hozzájáruljunk egy olyan ember emlékének őrzéséhez, aki a maga tehetségével naggyá tette városunkat. A tábor a beregszászi római katolikus templom udvarában került megszervezésre, ahol a Horváth Anna-múzeum is található. Így a gyerekek a hét során megtekinthették a múzeumot is, valamint az első tábor alkalmával a Horváth Anna-filmet is megnézhették.

Az idei alkotótábor minden napján más-más művész tartott foglalkozást a nagycsaládos gyerekek számára. Az első napon Homoki Gábor festőművész és tanár érkezett Péterfalváról, de most nem festészettel foglalkozott a gyerekekkel, hanem agyagozással. Agyagedények készítését sajátíthatták el a résztvevők.

Kedden Gogola Zoltán, beregszászi festőművész a színek, a festékek keverését mutatta be a táborozóknak, valamint levéllenyomatokkal készítettek tájképeket.

Harmadik napon Csernyiga Gyula festőművész és lelkész jött el szintén Beregszászból, aki rajzolni tanította a gyerekeket.

Csütörtökön Markó Veronika tartott foglalkozást, mely során a résztvevők a magyar mintakincsből merítettek, és a bútorfestés alapjait sajátították el. Akríl festékkel dolgoztak. Megtanulhatták, hogy mit jelentenek az egyes minták, színek, tehát megtanulhatták, hogy hogyan kommunikál a magyar népművészet virágnyelven.

Pénteken is az agyagozásé volt a főszerep, ez alkalommal Matl Péter és Román Edina művészek tartották meg a délelőtti foglalkozást.

Kutasi Csaba képzőművész minden nap jelen volt és elősegítette, hogy a gyerekek minél több technikát elsajátítsanak, összetartotta a csapatot és fogadta a művészeket. Vele a táborozók modell után rajzolhattak. Mindig egy gyerek állhatott modellt. Szénnel festettek, megtanulták a szén struktúráját. Gyors vázlatokat, grafikákat készítettek.

A gyerekek alig várták, hogy hazavihessék az elkészült alkotásokat és megmutathassák szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek az aznapi remekművet. Annak ellenére, hogy a táborba leginkább kisiskolások jelentkeztek, valóban nagyon szép, ízléses, esztétikus és kifinomult munkák születtek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma