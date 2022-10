Horváth Sándor 65 éves

Horváth Sándor kárpátaljai költő, író, újságszerkesztő és kultúrpolitikus szeptember 16-án ünnepelte 65. évfordulóját.

A Fegyir Potusnyák Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztályának megrendezésében ez alkalomból író-olvasó találkozóra került sor.

A megjelentek, többek között Szlucky Éva a Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztályának osztályvezetője, Zékány Krisztina az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője és Balogh Sándor festőművész is köszöntötték.

Ezt követően, kötetlen beszélgetés formájában, Horváth Sándor a hallgatóság kérdéseire válaszolva mesélt gyermekkoráról és Drávai Gizella tanárnőről, ahogy megszerettette vele az irodalmat, az írást, valamint újságírói munkásságáról, jövőképéről, könyvtári tevékenységéről.

„Amikor megírtam, nem gondoltam, hogy ennek a versnek jövője lesz, vagy múltja lesz. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor nemcsak engem, hanem a gondolkodó kárpátaljai magyarok sokaságát foglalkoztatta az, hogy „Hol is vagyunk mi?” „Miért is vagyunk mi?” „Miért vagyunk mi a legszerencsétlenebbek?” Én viszont nem éreztem magam szerencsétlennek. Szerencsésnek éreztem magam, mert itt volt tétje magyarnak lenni. Van most is. Nem is kicsi. És ilyen lelkiállapotban sok hasonló versem született.”