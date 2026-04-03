Húsvéti tojáskiállítás nyílt Ungváron

Ungvár főterén, a Posta téren megnyílt a húsvéti tojáskiállítás, ahol már ma 16 egyedi alkotást láthatnak az érdeklődők. A kiállításon 4 különleges művet a Ungvári Művészeti Iskola tanárai készítettek – számolt be róla az

A kiállítás a hétvégére további négy új tojással bővül, így az érdeklődők még több alkotást tekinthetnek meg.

Minden húsvéti tojás saját történetet mesél el: az alkotásokon Ungvár ismert kulturális és építészeti látnivalói, valamint hazafias szimbólumok és hagyományos motívumok jelennek meg.

A kiállítás különlegessége, hogy egyszerre ötvözi a hagyományt és a modernitást: a generációkon át öröklődő klasszikus minták mellett láthatók a város történelméből és szellemiségéből inspirált egyedi alkotások is.

A kiállítás április 2-a és 21-e között tekinthető meg.

