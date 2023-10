Húsz fotós 150 képe a Capa Központ új tárlatán

Határátlépések – A képek politikája címmel nyílik vasárnap új kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban; a tárlaton húsz, különböző országbeli művész 150 fotója és videóinstallációja látható.

A tárlat húsz, különböző országbeli művész 150 fotójából és videóinstallációjából áll, többek között Borisz Mikhajlov, Rafal Milach, Annie Leibovitz, Makszim Dondiuk, Jevhen Maloletka, a The New York Times nyomozócsoportja, Robert Capa és Martin Parr munkáit is bemutatja – olvasható az intézmény pénteki közleményében.

Mint írják, a kiállítás a határok és a határok kijelölésének megvizsgálásával történelmi, kulturális és a médiával összefüggő vonatkoztatási rendszereket tár fel: a témát a tárlat fényképek segítségével tanulmányozza, különös tekintettel a fotók közlésének módjára és terjesztésre, valamint a mögöttes mechanizmusokra. Különös hangsúlyt kap a fényképeknek a hírcsatornákon és a közösségi médiában történő felhasználása.

A kiállítás az ukrajnai háborút helyezi előtérbe.

A tárlatra látogatók egyebek mellett arra kaphatnak választ, hogy milyen típusú képeket generálnak bizonyos üzenetek közlése céljából, valamint hogy milyen folytonosságok és közös vonások érvényesülnek a társadalomban a képek értelmezésével kapcsolatban – olvasható az összegzésben.

A közlemény felidézi, hogy a kiállítás június 2. és augusztus 20. között a legnagyobb ausztriai fotóbiennálé, a bécsi Foto Wien részeként volt látható.

A tárlat kurátorai Kateryna Radchenko, az Odesa Photo Days Festival alapítója és Felix Hoffman művészettörténész, a Foto Arsenal Wien és a Foto Wien művészeti vezetője – olvasható az összegzésben.

A 2024. január 14-ig látogatható tárlatról további információk a www.capacenter.hu weboldalon találhatók – áll a közleményben.

Forrás: MTI