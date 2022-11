Janka Sándor tiszteletére avattak emléktáblát Somban

A Beregszászért Alapítvány jóvoltából újabb emléktáblát avattak Beregsomban november 11-én. A községháza udvarán felállított emlékművet Janka Sándor munkásságának szentelték.

Janka Sándor református lelkipásztor, lapszerkesztő, író 1847. március 16-án Beregsomban született, református lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, majd ugyanitt teológiát tanult. A lelkészi vizsgát 1871-ben tette le Debrecenben. 1874. január 1-jén alapította meg a Bereg című hetilapot, melynek 1914-ig főszerkesztője is volt. Lelkészi, lapszerkesztői munkája mellett Janka Sándor látta el több éven át Beregszászban az anyakönyvvezetői teendőket is. Emellett íróként is tevékenykedett. Több könyvet írt, az egyiket Öt elbeszélés, a másikat Vértanú és szent címmel adták ki. 1914. augusztus 28-án hunyt el Beregszászban.

Janka Sándor érdemeihez fűződik továbbá, hogy elsőként kezdeményezte Kárpátalján az 1896-os milleniumi ünnepségek megtartását. Még 1889-ben indítványt nyújtott be a Bereg vármegyei közgyűlésnek, melyben szorgalmazta, hogy méltóan emlékezzenek meg a honfoglalás 1000. évfordulójáról.

Az avatóünnepséget Bogdan Tetjana nyitotta meg, majd Popovics Nikoletta, a Somi Községi Könyvtár vezetője ismertette a lelkipásztor, író és lapszerkesztő munkásságát.

A Beregszászért Alapítvány elnökének, Dalmay Árpádnak köszöntő szavait Popovics Erika tolmácsolta a jelenlévők felé.

„Nagyon fontos, hogy a lakosság tudjon a környezetében egykor élt híres emberekről… Legyenek büszkék rá, hogy egy ilyen nevezetes személy született falujukban”

– üzente az alapítvány elnöke.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának nevében Sarkadi Gábor konzul szólt a megjelentekhez. „Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. És ahogy ezt az imént hallhattuk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Janka Sándor a beregsomiak egyik hőse”– hangsúlyozta ki a konzul.

Jakab Attila, a Beregsomi Református Egyházközség lelkipásztora arra hívta fel a figyelmet, hogy Istennel mindannyian sokkal többre vagyunk képesek, mint önerőből.

„Amikor kimozdulunk a komfortzónánkból, akkor történnek meg azok a kis csodák, amikre szüksége van a közösségünknek, és akkor nyílnak meg azok az utak, amiken az Isten vezet, amikor mersz lépni arra, amerre az Úr hív téged. Ebben legyen példa nekünk Janka Sándor, hogy merjünk kicsit többek lenni, mint amit elvár tőlünk a társadalom”

– mondta a lelkipásztor.

Az emléktáblát Sarkadi Gábor konzul és Jakab Attila lelkipásztor leplezték le, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet.

