Jótékonysági koncertet rendeznek a viski templom javára Pakson

A viski református templom felújítását támogatja az a nagyszabású jótékonysági koncert, amelyre december 19-én, 18:30 órakor kerül sor a Csengey Dénes Kulturális Központban Pakson. A kezdeményezés célja, hogy összefogja mindazokat, akik fontosnak tartják Kárpátalja egyik kiemelkedő történelmi templomának megőrzését.

A koncerten neves művészek és helyi kulturális közösségek lépnek színpadra. Közreműködik Miklósa Erika, László Boldizsár és Kovács Alíz, akik különleges műsorral készülnek az eseményre. Fellép továbbá a Tűzvirág Táncegyüttes, a Paksi Városi Vegyes Kar, valamint a Groove Poetry Formáció, gazdag és változatos kulturális élményt kínálva a közönségnek.

A szervezők „Ne hagyjuk a templomot! – Együtt Viskért” mottóval hirdetik az eseményt, ezzel is kifejezve az összefogás fontosságát a kárpátaljai magyar közösség kulturális örökségének megőrzéséért.

Azok, akik adománnyal is szeretnék támogatni a kezdeményezést, a Paks Város Önkormányzata által biztosított bankszámlaszámon tehetik meg:

50425855-14444623-00000000

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, és bíznak benne, hogy a közösségi összefogás révén sikerül hozzájárulni a viski templom megmentéséhez és felújításához.

A Viski Református Egyházközség bejegyzésében köszönetét fejezti ki Paks Város Önkormányzatának, hogy felkarolta a templom mennyezetének ügyét!

Kárpátalja.ma