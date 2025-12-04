„Kántálás a védelmezőkért” – karácsonyi jótékonysági akció a katonák támogatására

A kántálás nem csupán egy hagyományos karácsonyi szokás, hanem erős szimbóluma az összetartozásnak is. A kántálás karácsonyi vagy újévi időszakban végzett házjáró éneklés, versmondás, köszöntés, amelynek célja az ünnepi jókívánságok átadása. Jellemzően gyerekek, fiatalok vagy kisebb csoportok jártak házról házra.

A „Kántálás a védelmezőkért” kezdeményezés pedig szimbóluma a hálának mindazok felé, akik idén sem tölthetik az ünnepeket otthon: a fronton szolgáló katonák, a kórházakban ápolt sebesültek, valamint mindazok felé, akik nap mint nap életüket és egészségüket kockáztatva védik Ukrajnát – áll a Nagyberegi Községi Tanács Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportosztályának hivatalos oldalán közzétett tájékoztatásban.

A szervezők szerint minden kántálás, minden videóban elhangzó ünnepi jókívánság olyan meleg gesztus, amely emlékezteti a védelmezőket: Ukrajna nem felejti el őket, értékeli áldozatukat és várja őket haza. A kampány során beérkező adományokat teljes egészében a katonai egységek támogatására fordítják, így a jókívánságok kézzelfogható segítséggé válnak.

A kezdeményezés menete

A hivatalos rajt: 2025. december 1.

A résztvevők feladata: kántálásról vagy ünnepi jókívánságokról készült videók rögzítése és megosztása a közösségi médiában.

Az akció időtartama: a téli ünnepek végéig tart.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon, hiszen minél több ember vesz részt az akcióban, annál erőteljesebb üzenet jut el a katonákhoz – és annál jelentősebb támogatást kaphatnak az egységek.

Jelentkezni az ITT található űrlap kitöltésével lehet.

