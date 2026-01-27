Kárpátaljai művész nyerte a 2026-os Bolognai Illusztrátorkiállítást

A Bolognai Gyermekkönyvvásár kihirdette a 60. Bolognai Illusztrátorkiállítás eredményeit. Közöttük van a kárpátaljai Maria Rizak is. A rangos nemzetközi versenyre több mint 20 ezer pályamű érkezett, összesen 4 158 művésztől 94 országból.

A Bologna Children’s Book Fair tájékoztatása szerint a versenyből a zsűri 317 illusztrátort válogatott be a döntőbe, közülük 75 alkotó kapott díjat, 31 ország képviseletében. Maria Rizak mellett több ukrán alkotó is bejutott a fináléba, köztük Polina Dorosenko, Oleg Hriscsenko, Julija Gvilim, Hraszja Olijko, Romana Romanisin, Anna Szarvira és Vlada Szoskina.

A Boloni Illusztrátor Kiállítást 1967 óta évente rendezik meg a Bolognai Gyermekkönyvvásár keretében. A program célja, hogy bemutassa a kortárs illusztráció legfrissebb trendjeit, és lehetőséget biztosítson új, nemzetközi szinten is kiemelkedő alkotóknak a gyermekkönyvszakmában.

