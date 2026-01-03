Kárpátaljai művész részesült állami kitüntetésben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2026 első napján az Ukrajna Érdemes Művésze címet adományozta Mihajlo Hodanics kárpátaljai művésznek – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója január 2-án.
Az állami kitüntetést a művésznek a társadalmi élet különböző területeinek fejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a hadiállapot idején tanúsított bátorságáért és önfeláldozásáért, valamint magas szintű szakmai felkészültségéért ítélték oda.
Mihajlo Hodanics festő- és szobrászművész, az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai szervezetének tagja. Nevéhez több tucat gyermek-, szépirodalmi és tudományos kiadvány arculatának megtervezése és illusztrálása fűződik, továbbá egyetemi oktatási programok kidolgozásában is részt vett.
Az Ukrajnában zajló háború 2022-es kitörése óta katonai szolgálatot teljesít az Ukrán Fegyveres Erők területvédelmi egységeinél.
(Nyitókép: Miroszlav Bileckij)