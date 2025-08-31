Kárpátaljai nyertesek a XI. Kulturális Filmek Fesztiválján

A TV21 Ungvár Áldás című filmje nyerte a XI. Kulturális Filmek Fesztiválja fődíját, második lett Tomojka Vojtko Béla Felvidék őrszemei című alkotása, míg harmadik helyezést ért el a TV21 Ungvár Magyarnak tanulni a sírig kell című kisfilmje.

A filmversenyen az alkotók a filmeken keresztül a diaszpóra és a Kárpát-medence magyarlakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit mutatták be. A helyi magyar kultúra kategóriában olyan magyar emberekről készült portréfilmek szálltak versenybe, akik az adott országban, a helyi magyar közösségében őrzik, erősítik a magyar kultúrát, nemzetet, a magyar nyelvet.

A XI. Kulturális Filmek Fesztiválján az NMHH 1,3 millió forintos fődíját a TV21 Ungvár csapata alkotóinak, Debreceni Kamillának és Balla Bélának Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, valamint Koltay Gábor, a fesztivál zsűrielnöke adta át.

A második díjat és az ezzel járó 800 ezer forintot Tomojka Vojtko Béla kapta a Felvidék őrszemei című filmjéért; harmadik lett és a Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott 500 ezer forintot kapta a TV21 Ungvár csapatából Molnár Ildikó és Bereczky Tamás, Magyarnak tanulni a sírig kell című filmért.

A fesztiválon az Energiaügyi Minisztérium 1,2 millió forintos különdíját az Ausztráliából érkezett Vladucz Zoltánnak ítélte oda a zsűri, a Napfényből zene című kisfilmért, míg az alkotó Haza és otthon között című filmje az NMHH 600 ezer forintos különdíját vihette haza.

A fesztivál indulása óta eltelt tizenegy évben több mint 500 versenyfilmet neveztek be magyar filmesek, a Kárpát-medence és a diaszpóra 12 országából.

Az mti.hu nyomán

Nyitókép forrása: Debreceni Kamilla Facebook-oldala