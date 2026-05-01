Kárpátaljára érkezett a Széchényi Ferenc Könyvprogram első szállítmánya, a mintegy háromszáz tételből álló csomag elsősorban gyermek- és gyermek-ismeretterjesztő köteteket tartalmazott – közölte a programot koordináló Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) csütörtökön az MTI-vel.

A Széchényi Könyvprogram célja, hogy a Libri-Bookline Zrt. által 320 millió forint értékben felajánlott 349 mű 80 ezer példányát ingyenesen eljuttassa a Kárpát-medence nyilvános, kistelepülési és iskolai könyvtáraiba.

A programot az OSZK koordinálja három regionális könyvtár, a győri, a kecskeméti és a debreceni vármegyei könyvtár közreműködésével.

Az ungvári magyar főkonzulátus segítségével április 21-én Kárpátaljára eljuttatott, mintegy háromszáz tételből álló csomag elsősorban gyermek- és gyermek-ismeretterjesztő köteteket tartalmazott, kiegészítve a Magyarország Nemzeti Atlasza sorozat eddig megjelent három részével és az OSZK kiadványaival, köztük Petőfi Sándor 1848–1849-es verseivel és az 1473-as Budai krónika zsebkönyvkiadásával.

A nemzeti könyvtár Rózsa Dávid főigazgató által vezetett delegációja Kistégláson, Ungváron és Beregszászban találkozott a helyi magyar közösségeket szolgáló könyvtárosokkal.

A szakmai út az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban zárult, ahol az ungvári unió 380. évfordulója alkalmából egyháztörténeti konferenciát tartottak. A Marosi István igazgatóval lezajlott egyeztetés értelmében a magyar nemzeti könyvtár kiemelkedő művelődéstörténeti értékű dokumentumok restaurálásával fogja segíteni az intézményt.

A Széchényi Ferenc Könyvprogram eközben új szakaszába lépett, a második fordulóra az OSZK további könyvtárak jelentkezését várja a program hivatalos felületén, ahol a jóváhagyást követően megkezdhetik a könyvrendelést.

Forrás: MTI