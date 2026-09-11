Kopriva Attila festményeiből nyílt kiállítás Munkácson

Megnyílt Kopriva Attila kárpátaljai festőművész, művészettörténész és pedagógus Két világban című egyéni kiállítása a munkácsi városi képtárban. A tárlaton több mint félszáz alkotás és mintegy öt év munkája látható.

A kiállításról a Munkácsi Városi Tanács közölt beszámolót a közösségi médiában.

A tárlat anyaga az élet két egymással szemben álló pólusán keresztül mutatja be létünket: a fény és az árnyék, a jó és a rossz, az öröm és a szenvedés ellentétét

– vallja az alkotó.

Kopriva Attila szerint az ember éppen e végletek között keresi a belső egyensúlyt és saját helyét a világban.

„Az alkotások egyik része érzelmesebb és absztraktabb, a háború és az átélt élmények ihlették őket. A másik világot a természet és a valósághű ábrázolások képviselik, de ezek is érzelmekkel telítettek. Ezt a két világot szerettem volna megmutatni a közönségnek”

– mondta Kopriva Attila.

A kiállított festmények közül néhányat korábban már bemutattak Budapesten, Kijevben és más kiállításokon, Munkácson azonban most először láthatók egyetlen, egységes tárlat részeként.

A megnyitón a művész köszönetet mondott minden megjelent érdeklődőnek. A rendezvényre számos vendég ellátogatott, köztük a képzőművész kollégái, barátai, családtagjai, valamint egykori és jelenlegi tanítványai is.

Az eseményen többek közt Irina Kalij, a városi tanács művelődési osztályának vezetője is köszöntötte a festőt, és Munkács város polgármesterének nevében elismerést adott át neki. Kopriva Attilát méltatta és köszöntötte továbbá Jevhen Tiscsuk, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás kulturális főosztályának igazgatója.

A Két világban című kiállítás ezután közel egy hónapon keresztül lesz látogatható az Uszpenszka utcai városi képtárban.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →