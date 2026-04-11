Kezdetét vette a VIII. ZeneVarázslat 120 órás képzés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2019 óta működtetett ZeneVarázslat program Kárpátalja egyik meghatározó klasszikus zenei tehetséggondozó kezdeményezése, amely Várnagy Andrea zongoraművész szakmai közreműködésével valósul meg. A program célja a fiatal zenészek szakmai fejlődésének támogatása, a klasszikus zene iránti elköteleződés erősítése, valamint a tehetségek és pedagógusaik közötti élő szakmai kapcsolatok kialakítása és elmélyítése.

A kezdeményezés az elmúlt évek során komplex, több elemből álló tehetséggondozó programmá fejlődött, amely magában foglalja a rendszeres szakmai kurzusokat, mentorprogramokat, hangversenyeket, valamint online előválogató alkalmakat. A program eddigi eredményei alapján jelentős hatást gyakorolt a régió zenei életére: hét év alatt több mint 80 fiatal zongorista és 26 zenepedagógus fejlődését segítette, kilenc művészeti intézmény bevonásával. A 8. tanév megkezdésével összesen 97 diákra bővült a ZeneVarázslat növendékek sora.

A program szerves részét képezik a nyilvános fellépések és hangversenyek, amelyek lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a színpadi tapasztalatszerzésre és a szakmai bemutatkozásra. 2019 és 2025 között összesen 11 koncert valósult meg, amelyeket online események egészítettek ki. A program 2025-ben egy intenzív klasszikus zenei táborral bővült, amely új dimenziót adott a tehetséggondozásnak.

A „ZeneVarázslat” 2019-ben érkezett meg Kárpátaljára. Az eddig lezajlott 7 képzés során 80 gyermek művészeti tehetséggondozásához és 26 zongoratanár mentorálásához, pedagógiai előmeneteléhez járult hozzá. A rendezvény szakmai referense dr. Várnagy Andrea érdemes művész, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész. A program hatalmas segítséget nyújtott az ukrán–orosz háború kitörése óta, hiszen zeneterápiaként segíti a gyermekeket megélni az érzéseiket és túllendülni a nehézségeken a zene által.

Különösen nagy értéke a programnak, hogy a részt vevő gyermekek olyan kiváló művészekkel dolgozhatnak együtt, mint Várnagy Andrea, aki személyesen foglalkozik a kiválasztott tehetségekkel. Ez a közvetlen mester–tanítvány kapcsolat rendkívüli inspirációt jelent a fiatalok számára: nemcsak szakmai tudást kapnak, hanem példaképeket is.

Még inkább felemelő és megtisztelő számukra, hogy olyan elismert művészek, mint Echard Gábor, Király Csaba, Benedekfi István és Mága Zoltán is részt vesznek a program szakmai életében, és együtt dolgoznak a fiatalokkal. Az, hogy a gyerekek ilyen rangos művészekkel kerülhetnek kapcsolatba, nemcsak hatalmas élmény, hanem életre szóló motiváció is: megerősíti bennük, hogy a kitartó munka és a tehetség valóban értéket teremt.

A 2025-ös VII. ZeneVarázslat képzés és a klasszikus zenei tábor lezárását követően a tehetséggondozó munka tovább folytatódott. Ennek részeként Várnagy Andrea a programban részt vevő fiatal muzsikusok számára hozta létre „A remény hangjai” című zenei előadást. Az összeállítás 2025. november 19-én mutatkozott be a X. Brüsszeli Kárpátaljai Napon.

2026-ban folytatódott a fiatal tehetségek közös munkája Várnagy Andreával, hiszen a nagysikerű előadás Kárpátalján is bemutatkozott január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából a Rákóczi Egyetemen. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vitályos Eszter kormányszóvivő asszony, aki fővédnökségével a ZeneVarázslat missziója mellé állt, valamint Ferenc Viktória Európai Parlamenti képviselő, aki munkásságával hangsúlyozza a kárpátaljai fiatalok mentális egészségének a zeneterápia által való támogatását. A beregszászi bemutató után Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész felajánlotta, hogy egy koncert erejéig bekapcsolódik a mozgalom tevékenységébe azzal, hogy közös színpadra lép a ZeneVarázslat növendékeivel március 7-én Vásárosnaményban. A gyerekek számára különösen felemelő volt, hogy egy olyan művésszel oszthatták meg a színpadot, akit addig leginkább példaképként ismertek. Mága Zoltán közvetlensége, figyelme és támogatása azt az érzést keltette bennük, hogy ők is fontos részei a zenei világnak. Ez a személyes élmény sokkal erősebben hat, mint bármilyen tanóra: hitet ad abban, hogy a kitartó munka valóban elvezethet ilyen pillanatokhoz. A koncert részeként Bonnyai Apolka zongoraművész, a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője is színpadra lépett, amely erős szimbolikus üzenetet hordozott: azt mutatta meg, hogy a kárpátaljai tehetségek valóban képesek eljutni a rangos színpadokra, és helytállni a legkiválóbb művészek mellett. Bonnyai Apolka jelenléte kézzelfogható példát adott a fiatalabb résztvevőknek arra, hogy a ZeneVarázslat programban megszerzett tudás és tapasztalat hová vezethet.

A program sikerességét figyelembe véve útjára indult 2026. április 10-én a VIII. ZeneVarázslat képzés és hangverseny 43 ifjú zongoristával, 14 zenetanárral 7 intézményből, akik számára Várnagy Andrea zongoraművész 120 órában tart képzést 2026. április 10. – november 29. között. Az április 10-ei képzés megnyitót követően elkezdődttek a tanórák.

Az alábbi személyek nyertek felvételt a 8. évfolyamra:

Művészeti IskolaZongoratanár neveRésztvevő diák
1.Beregszászi Kodály Zoltán1.Barna Szvetlána1.Bakó Bianka
2.Bíró Ágnes
2.Benedek Judit3.Cselle Bianka
4.László Lévi
3.Kláriková Ildikó5.Fuscsics Szofia
6.Kiss Flóra
7.Kláriková Zsófia
8.Krémer Aliz
9.Varga Eszter Ágnes
10.Barta Zsófia
4.Pászicsnyik Olga11.Bogacsov Volodimir
12.Drobot Irén
13.Martin Radmilla
5.Radvánszki Krisztina14.Papp Lívia
15.Simon Jázmin
16.Tóth Szintia
6.Romanec Jána17.Biszága Román
18.Klocsko Igor
19.Konoplenko Margaréta
20.Kusnyir Júlia
21.Oganeszján Zarina
22.Olhovszka Zlata
23.Pohil Xénia
7.Roszoha Mária24.Bobály Benjámin
25.Lőrincz Annabella
2.Kaszonyi Művészeti Iskola8.Farkas Vivien26.Pallagi Fanni
3.Munkácsi Márton István Művészeti Iskola9.Máté-Kopasz Krisztina27.Kopasz Gyula
28.Szabó Johanna
29.Barta Emília
4.Nagydobronyi Művészeti Iskola10.Katona Anikó30.Pinte Fruzsina
31.Ráti Amanda
32.Szabó Szófia
33.Úr Jázmin
11.Ráti Gabriella34.Balog Leila
35.Misák Klélia
36.Molnár Iringó
37.Szanyi Gy Lídia Alíz
38.Molnár Terézia -Adél
5.Péterfalvai Művészeti Iskola12.Biró Kamilla39.Kornuta Zsánna
40.Paládi Vivien
6.Verbőci Művészeti Iskola13.Harangozó Magdolna41.Csehily Sára
42.Csirpák Anna
7.Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola14.Tirpákné Lizák Teodóra43.Prodán András

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Váradi Natália,

 a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója