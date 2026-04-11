Kezdetét vette a VIII. ZeneVarázslat 120 órás képzés
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2019 óta működtetett ZeneVarázslat program Kárpátalja egyik meghatározó klasszikus zenei tehetséggondozó kezdeményezése, amely Várnagy Andrea zongoraművész szakmai közreműködésével valósul meg. A program célja a fiatal zenészek szakmai fejlődésének támogatása, a klasszikus zene iránti elköteleződés erősítése, valamint a tehetségek és pedagógusaik közötti élő szakmai kapcsolatok kialakítása és elmélyítése.
A kezdeményezés az elmúlt évek során komplex, több elemből álló tehetséggondozó programmá fejlődött, amely magában foglalja a rendszeres szakmai kurzusokat, mentorprogramokat, hangversenyeket, valamint online előválogató alkalmakat. A program eddigi eredményei alapján jelentős hatást gyakorolt a régió zenei életére: hét év alatt több mint 80 fiatal zongorista és 26 zenepedagógus fejlődését segítette, kilenc művészeti intézmény bevonásával. A 8. tanév megkezdésével összesen 97 diákra bővült a ZeneVarázslat növendékek sora.
A program szerves részét képezik a nyilvános fellépések és hangversenyek, amelyek lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a színpadi tapasztalatszerzésre és a szakmai bemutatkozásra. 2019 és 2025 között összesen 11 koncert valósult meg, amelyeket online események egészítettek ki. A program 2025-ben egy intenzív klasszikus zenei táborral bővült, amely új dimenziót adott a tehetséggondozásnak.
A „ZeneVarázslat” 2019-ben érkezett meg Kárpátaljára. Az eddig lezajlott 7 képzés során 80 gyermek művészeti tehetséggondozásához és 26 zongoratanár mentorálásához, pedagógiai előmeneteléhez járult hozzá. A rendezvény szakmai referense dr. Várnagy Andrea érdemes művész, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész. A program hatalmas segítséget nyújtott az ukrán–orosz háború kitörése óta, hiszen zeneterápiaként segíti a gyermekeket megélni az érzéseiket és túllendülni a nehézségeken a zene által.
Különösen nagy értéke a programnak, hogy a részt vevő gyermekek olyan kiváló művészekkel dolgozhatnak együtt, mint Várnagy Andrea, aki személyesen foglalkozik a kiválasztott tehetségekkel. Ez a közvetlen mester–tanítvány kapcsolat rendkívüli inspirációt jelent a fiatalok számára: nemcsak szakmai tudást kapnak, hanem példaképeket is.
Még inkább felemelő és megtisztelő számukra, hogy olyan elismert művészek, mint Echard Gábor, Király Csaba, Benedekfi István és Mága Zoltán is részt vesznek a program szakmai életében, és együtt dolgoznak a fiatalokkal. Az, hogy a gyerekek ilyen rangos művészekkel kerülhetnek kapcsolatba, nemcsak hatalmas élmény, hanem életre szóló motiváció is: megerősíti bennük, hogy a kitartó munka és a tehetség valóban értéket teremt.
A 2025-ös VII. ZeneVarázslat képzés és a klasszikus zenei tábor lezárását követően a tehetséggondozó munka tovább folytatódott. Ennek részeként Várnagy Andrea a programban részt vevő fiatal muzsikusok számára hozta létre „A remény hangjai” című zenei előadást. Az összeállítás 2025. november 19-én mutatkozott be a X. Brüsszeli Kárpátaljai Napon.
2026-ban folytatódott a fiatal tehetségek közös munkája Várnagy Andreával, hiszen a nagysikerű előadás Kárpátalján is bemutatkozott január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából a Rákóczi Egyetemen. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vitályos Eszter kormányszóvivő asszony, aki fővédnökségével a ZeneVarázslat missziója mellé állt, valamint Ferenc Viktória Európai Parlamenti képviselő, aki munkásságával hangsúlyozza a kárpátaljai fiatalok mentális egészségének a zeneterápia által való támogatását. A beregszászi bemutató után Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész felajánlotta, hogy egy koncert erejéig bekapcsolódik a mozgalom tevékenységébe azzal, hogy közös színpadra lép a ZeneVarázslat növendékeivel március 7-én Vásárosnaményban. A gyerekek számára különösen felemelő volt, hogy egy olyan művésszel oszthatták meg a színpadot, akit addig leginkább példaképként ismertek. Mága Zoltán közvetlensége, figyelme és támogatása azt az érzést keltette bennük, hogy ők is fontos részei a zenei világnak. Ez a személyes élmény sokkal erősebben hat, mint bármilyen tanóra: hitet ad abban, hogy a kitartó munka valóban elvezethet ilyen pillanatokhoz. A koncert részeként Bonnyai Apolka zongoraművész, a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője is színpadra lépett, amely erős szimbolikus üzenetet hordozott: azt mutatta meg, hogy a kárpátaljai tehetségek valóban képesek eljutni a rangos színpadokra, és helytállni a legkiválóbb művészek mellett. Bonnyai Apolka jelenléte kézzelfogható példát adott a fiatalabb résztvevőknek arra, hogy a ZeneVarázslat programban megszerzett tudás és tapasztalat hová vezethet.
A program sikerességét figyelembe véve útjára indult 2026. április 10-én a VIII. ZeneVarázslat képzés és hangverseny 43 ifjú zongoristával, 14 zenetanárral 7 intézményből, akik számára Várnagy Andrea zongoraművész 120 órában tart képzést 2026. április 10. – november 29. között. Az április 10-ei képzés megnyitót követően elkezdődttek a tanórák.
Az alábbi személyek nyertek felvételt a 8. évfolyamra:
|№
|Művészeti Iskola
|№
|Zongoratanár neve
|№
|Résztvevő diák
|1.
|Beregszászi Kodály Zoltán
|1.
|Barna Szvetlána
|1.
|Bakó Bianka
|2.
|Bíró Ágnes
|2.
|Benedek Judit
|3.
|Cselle Bianka
|4.
|László Lévi
|3.
|Kláriková Ildikó
|5.
|Fuscsics Szofia
|6.
|Kiss Flóra
|7.
|Kláriková Zsófia
|8.
|Krémer Aliz
|9.
|Varga Eszter Ágnes
|10.
|Barta Zsófia
|4.
|Pászicsnyik Olga
|11.
|Bogacsov Volodimir
|12.
|Drobot Irén
|13.
|Martin Radmilla
|5.
|Radvánszki Krisztina
|14.
|Papp Lívia
|15.
|Simon Jázmin
|16.
|Tóth Szintia
|6.
|Romanec Jána
|17.
|Biszága Román
|18.
|Klocsko Igor
|19.
|Konoplenko Margaréta
|20.
|Kusnyir Júlia
|21.
|Oganeszján Zarina
|22.
|Olhovszka Zlata
|23.
|Pohil Xénia
|7.
|Roszoha Mária
|24.
|Bobály Benjámin
|25.
|Lőrincz Annabella
|2.
|Kaszonyi Művészeti Iskola
|8.
|Farkas Vivien
|26.
|Pallagi Fanni
|3.
|Munkácsi Márton István Művészeti Iskola
|9.
|Máté-Kopasz Krisztina
|27.
|Kopasz Gyula
|28.
|Szabó Johanna
|29.
|Barta Emília
|4.
|Nagydobronyi Művészeti Iskola
|10.
|Katona Anikó
|30.
|Pinte Fruzsina
|31.
|Ráti Amanda
|32.
|Szabó Szófia
|33.
|Úr Jázmin
|11.
|Ráti Gabriella
|34.
|Balog Leila
|35.
|Misák Klélia
|36.
|Molnár Iringó
|37.
|Szanyi Gy Lídia Alíz
|38.
|Molnár Terézia -Adél
|5.
|Péterfalvai Művészeti Iskola
|12.
|Biró Kamilla
|39.
|Kornuta Zsánna
|40.
|Paládi Vivien
|6.
|Verbőci Művészeti Iskola
|13.
|Harangozó Magdolna
|41.
|Csehily Sára
|42.
|Csirpák Anna
|7.
|Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
|14.
|Tirpákné Lizák Teodóra
|43.
|Prodán András
A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója