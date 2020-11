Kézműves technikákat bemutató videókkal jelentkezik a Nagyberegi Tájház

A karantén ideje alatt a Nagyberegi Tájház programjai az online térben folytatódnak. A járványhelyzet miatt csoportok fogadására nincs alkalom, ezért az internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva videók segítségével tartják fent az érdeklődést a szervezők.

A tájház közösségi oldalán különféle hagyományos kézműves technikákat bemutató videók jelentek meg a napokban. Ezeken a felvételeken olyan foglalkozásokat lehet látni, melyeket otthonaikban is meg tudnak valósítani az ügyes kezű alkotók. A bemutatott alkotásokhoz minimális alapanyagra és eszközre van csupán szükség.

– A tájház látogatói folyamatosan figyelik a közösségi oldalunkat, ezért az a célunk, hogy otthon is kipróbálható és megvalósítható tárgyak, játékok elkészítését mutassuk be – mondta el Gál Adél, a tájház programszervezője. – Természetesen figyelünk arra, hogy ez mindig valamilyen hagyományos tevékenység legyen, illetve az adott időszakhoz, aktuális ünnephez tudjuk kötni, ahogy ez a tájház foglalkozásai esetében is bevett gyakorlat.

Az elmúlt napokban a kézműves gyertya készítésének két módját – a gyertyamártogatást és a gyertyaöntést – mutatta be az egyik videó. Ezt követően pedig egy gyermekjáték, a búgattyú, vagy brúgattyú elkészítésének lépéseit követhették nyomon a nézők.

A szervezők szerint amíg a tájház nem fogadhat látogatókat, addig az online térben, a közösségi oldalon tartja a kapcsolatot az érdeklődőkkel. A kézműves videók megtekinthetők a Nagyberegi Tájház közösségi oldalán.

A videók elkészítése a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében.

René

Kárpátalja.ma