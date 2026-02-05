Évadnyitó kiállítás a Na’Conxypan Galériában
A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) február 4-én a XV. Hollósy Simon Alkotótábor alkotásaiból összeállított kiállítással kezdte meg az idei évet a beregszászi Na’Conxypan Galériában.
A kiállításon Réti János, Szocska László, Kutasi Csaba, Erfán Ferenc, Hrabár Natália, Kalitics Erika, Klisza Krisztina, Klisza János, Berecz Margit, Kulin Ágnes, Villásek Tibor, Kopriva Attila, Néger Krisztina alkotásai láthatóak.
A jelenlévőket Kutasi Csaba festő, grafikus köszöntötte, kiemelve, hogy a RIT immár évtizedek óta rendez alkotótáborokat, amelyek a „Ki a szabadba!” impresszionista eszméjét követve, Hollósy Simon művészeti öröksége előtt is tisztelegve adnak teret az alkotómunkának.
Kulin Ágnes, a RIT elnöke, a Na’Conxypan Galéria kurátora elmondta, hogy Hollósy Simon a müncheni iskola növendékeit a városi környezetből a Kárpátokba hívta alkotni. Előbb a nagybányai művésztelepen, majd Técső környékére.
„A Hollósy Simon Alkotótáborban a művészek Hárspatakon (Lipovec), a Róna-havasok lábánál dolgoztak, ki-ki a kedve szerint, voltak, akik akvarellel, voltak, akik pasztellel dolgoztak, de olajfestékkel és digitális technikákkal is készültek alkotások” – tette hozzá.
Végezetül kiemelte, hogy ez a kiállítás a kárpátaljai természet inspirációs erejét nagyon jól bemutatja.
A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a tárlat darabjait.
A kiállítás március 19-ig látható Beregszászban.
(Fotók: Kurmay Anita)
K. A.
Kárpátalja.ma