Évadnyitó kiállítás a Na’Conxypan Galériában

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) február 4-én a XV. Hollósy Simon Alkotótábor alkotásaiból összeállított kiállítással kezdte meg az idei évet a beregszászi Na’Conxypan Galériában.

A kiállításon Réti János, Szocska László, Kutasi Csaba, Erfán Ferenc, Hrabár Natália, Kalitics Erika, Klisza Krisztina, Klisza János, Berecz Margit, Kulin Ágnes, Villásek Tibor, Kopriva Attila, Néger Krisztina alkotásai láthatóak.

A jelenlévőket Kutasi Csaba festő, grafikus köszöntötte, kiemelve, hogy a RIT immár évtizedek óta rendez alkotótáborokat, amelyek a „Ki a szabadba!” impresszionista eszméjét követve, Hollósy Simon művészeti öröksége előtt is tisztelegve adnak teret az alkotómunkának.

Kulin Ágnes, a RIT elnöke, a Na’Conxypan Galéria kurátora elmondta, hogy Hollósy Simon a müncheni iskola növendékeit a városi környezetből a Kárpátokba hívta alkotni. Előbb a nagybányai művésztelepen, majd Técső környékére.

„A Hollósy Simon Alkotótáborban a művészek Hárspatakon (Lipovec), a Róna-havasok lábánál dolgoztak, ki-ki a kedve szerint, voltak, akik akvarellel, voltak, akik pasztellel dolgoztak, de olajfestékkel és digitális technikákkal is készültek alkotások” – tette hozzá.

Végezetül kiemelte, hogy ez a kiállítás a kárpátaljai természet inspirációs erejét nagyon jól bemutatja.

A megnyitót követően a jelenlévők megtekinthették a tárlat darabjait.

A kiállítás március 19-ig látható Beregszászban.

(Fotók: Kurmay Anita)

K. A.

Kárpátalja.ma