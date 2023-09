Kihirdették a Winelovers Wine Awards eredményeit

Lezajlott 2. Winelovers Wine Awards nemzetközi borverseny, amelynek eredményeit szombaton hirdették ki a budapesti Corinthia Hotelben megtartott Winelovers 100 Nagykóstolón.

Közép-Európa és Magyarország legjobb borait három napon át tartó vakkóstolón választotta ki csaknem 70 borszakértő, köztük a világ legelismertebb szaktekintélyei, master of wine-ok, egy master sommelier, sommelier bajnokok és neves borkereskedők.

A július 7-9-én megtartott borversenyre 14 országból érkeztek borok, a 65 borszakértőből és borászból álló zsűri pedig 19 országot képviselt – közölték a szervezők szombaton az MTI-vel.

Az eredmények alapján 839 tétel közül 3 tokaji aszút és egy villányi vörösbort választottak a legjobbnak. A négy Grand Gold díjas tétel közül a legmagasabb pontszámot, 96/100 pontot a Pajzos 6 Puttonyos 2017-es Legend Aszúja és a Trifecta Szent Tamás 2017-es aszúja érte el.

A szervezők ezen kívül több kategóriában is győztest hirdettek, így például a legjobb kékfrankosért járó díjat a Benedek Pince, a legjobb cabernet francért járó díjat a Villa Gyetvei Birtok vihette haza. A legjobb syrah készítője és a legtöbb aranyérmet elnyerő borászat a villányi Jammertal Borbirtok lett, amely így a Winery of The Year címet is megszerezte.

Horvátországból nevezett a legjobb olaszrizling/grasevina készítője, a szlavóniai Enosophia.

A legmagasabb pontszámot elért pinot gris-t az ukrajnai Bolgrad Pincészet készítette,

a legjobb sauvignon blanc pedig Romániából érkezett, a bánáti Cramele Recasnak köszönhetően.

A régió legjobb pezsgőjének a somlói Kreinbacher Birtok 2018-as Prestige Brut Magnum tétele bizonyult.

A Winelovers kölcsönösen előnyös helyzetet teremt a borászatok, a kereskedők és a fogyasztók számára is.

„Az eredményes borászatokat közvetlenül, személyesen és közvetetten, nemzetközi marketingtevékenység által is segítjük a nemzetközi szintű márkaépítésben”

– idézték a közleményben Tábor Istvánt, a Winelovers alapító-tulajdonosát.

Kiemelte, a júliusi szakmai expót, a Winelovers X-et követő kísérőesemény volt a szombati Winelovers 100, ahol 100 kiállító mintegy 300 borát kóstolhatta meg a közönség, és átadták Winelovers Wine Awards borverseny díjait is.

Az eseményen debütált, az újságárusoknál már beszerezhető Winelovers100 – A 100 Legjobb Magyar Bor nyomtatott magazinban a legjobb eredményeket elért magyar tételekről tudhatnak meg többet a borrajongók.

Az eredmények teljes listája a wineloverswineawards.com/2023-results linken böngészhető.

Forrás: MTI