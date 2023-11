Közös Advent: első gyertyagyújtás és adventi koncert Beregszászban

A hagyományokhoz híven idén is kezdeményezte a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Közös Advent programot.

Advent első vasárnapján, december 3-án az első gyertya gyújtásának ünnepsége a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében valósul meg.

Az adventi gyertya meggyújtása után a Pro Cultura Subcarpathica adventi koncertre hívogatja a résztvevőket, hogy együtt hangolódjunk az ünnepre. A Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola zenekara ad koncertet a Rákóczi-főiskola átriumában.

A koncerten közreműködik a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola és a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola kórusa is. Az ünnepek előtti meghitt hangulatot Peter Martin, Mikola Leontovics, John Williams és Franz Gruber műveivel teremti meg a zenekar, de olyan klasszikus karácsonyi dalok is elhangzanak majd, mint a Mennyből az angyal, Pásztorok, pásztorok vagy a Csendes éj. A résztvevők hallhatják majd az ismert ukrán népdal, a Scsedrik hangszeres és kórus feldolgozását is.