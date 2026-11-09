A kultúra és a népművészet képviselőit köszöntötték Beregszászban

A kultúra és a népművészet területén dolgozó szakembereket köszöntötték szakmai ünnepük alkalmából a Beregszászi Városi Tanácsban. Az eseményen a helyi kulturális élet fejlesztéséhez és a hagyományok megőrzéséhez való hozzájárulásukért több szakembert is elismerésben részesítettek – olvasható Babják Zoltán polgármester Facebook-bejegyzésében.

A Beregszászi Városi Tanács díszoklevelét Gogola Zoltán képzőművész, festő; Tiszovszka Oljha, a Vári Művészeti Iskola vezetője; Torisnya Szilvia, a Makkosjánosi Kultúrház kulturális szervezője; valamint Teter Katalin, a Halábori Könyvtár vezetője vehette át.

Az Oktatási és Kulturális Osztály oklevelével ismerték el Vári Katalin, a Gecsei Könyvtár vezetője; Radvanszka Krisztina, a Vári Művészeti Iskola zongoratanára; valamint Kádár Szilvia, a Halábori Kultúrház vezetője munkáját. Köszönetlevélben részesült Vasziljeva Okszana, a DANCE CLUB ISIDA táncegyüttes vezetője.

Babják Zoltán polgármester köszönetet mondott a kulturális dolgozóknak, művészeknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak és rendezvényszervezőknek a közösségért végzett munkájukért. Mint fogalmazott,

a kultúra a közösség erejének egyik fontos forrása, ezért kiemelt jelentőségű a hagyományok megőrzése és a fiatal tehetségek támogatása.

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