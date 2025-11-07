A kulturális dolgozókat és a népművészet mestereit köszöntötték Beregszászban

A kulturális szférában dolgozók és a népművészet mestereinek napja alkalmából köszöntötték azokat, akik egész évben munkájukkal ünnepi hangulatot teremtettek, és örömet szereztek a közösségnek.

Az ünnepi rendezvényre a beregszászi városházán került sor, ahol Babják Zoltán polgármester és a városi tanács nevében Nagyija Lovha alpolgármester mondott köszönetet a kultúra és a népművészet területén dolgozóknak. Az eseményen díszokleveleket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő teljesítményükkel gazdagították a Beregszászi kistérség kulturális életét.

A Beregszászi Városi Tanács díszokleveleiben részesültek:

Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója,

Irina Nyimec és Tóth Béla, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai,

Mihók Erika, az Oroszi Községi Klub kultúraszervezője,

Olena Linova, a Kultúra és Szabadidő Központ technikai dolgozója.

Az Oktatási és Kulturális Osztály oklevelében részesültek:

Bíró Ágnes és Jana Romanec, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai,

Olha Popovics, a Beregszászi Központi Könyvtár vezetője,

Bohdan Prihogyko, a Freedom amatőr színház színésze,

Krisztina Sukatka, a Kultúra és Szabadidő Központ művészeti kivitelezője.

Az Ukrán Oktatási és Kulturális Dolgozók Szakszervezetének Beregszászi Városi Szervezete oklevéllel tüntette ki:

Reskó-Papp Angélát, a Csomai Községi Kultúrház vezetőjét.

Kárpátalja.ma