A kulturális dolgozókat és a népművészet mestereit köszöntötték Beregszászban
A kulturális szférában dolgozók és a népművészet mestereinek napja alkalmából köszöntötték azokat, akik egész évben munkájukkal ünnepi hangulatot teremtettek, és örömet szereztek a közösségnek.
Az ünnepi rendezvényre a beregszászi városházán került sor, ahol Babják Zoltán polgármester és a városi tanács nevében Nagyija Lovha alpolgármester mondott köszönetet a kultúra és a népművészet területén dolgozóknak. Az eseményen díszokleveleket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő teljesítményükkel gazdagították a Beregszászi kistérség kulturális életét.
A Beregszászi Városi Tanács díszokleveleiben részesültek:
- Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója,
- Irina Nyimec és Tóth Béla, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai,
- Mihók Erika, az Oroszi Községi Klub kultúraszervezője,
- Olena Linova, a Kultúra és Szabadidő Központ technikai dolgozója.
Az Oktatási és Kulturális Osztály oklevelében részesültek:
- Bíró Ágnes és Jana Romanec, a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai,
- Olha Popovics, a Beregszászi Központi Könyvtár vezetője,
- Bohdan Prihogyko, a Freedom amatőr színház színésze,
- Krisztina Sukatka, a Kultúra és Szabadidő Központ művészeti kivitelezője.
Az Ukrán Oktatási és Kulturális Dolgozók Szakszervezetének Beregszászi Városi Szervezete oklevéllel tüntette ki:
- Reskó-Papp Angélát, a Csomai Községi Kultúrház vezetőjét.