Ma van a gyermekkönyvek nemzetközi napja

Április másodikán ünneplik a gyermekkönyvek nemzetközi napját.

A napot a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) szervezi meg.

Az eseménysorozat szponzorálását minden évben más-más ország vállalja. Ennek kapcsán mottót választanak, valamint felkérnek egy neves írót, hogy üzenjen a világ gyermekeinek, valamint egy képzőművészt ,a plakát arculatának megtervezéséhez.

Akkor Janikovszky Évát kérték fel az üzenet átadására. A mottó 2001-ben a következő volt: „És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van.”

„Otthon nálunk mindenki olvasott. Anyám is, apám is, nagyszüleim is. Ahogy elnéztem az arcukat, amint a könyv fölé hajolva hol elmosolyodnak, hol elkomorodnak, hol meg feszült izgalommal lapoznak egyet, azon gondolkoztam: hol járnak? (…)

Mi van a könyvekben, mi az a titok, amit nem osztanak meg velem?

Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van. (…)

Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát.”