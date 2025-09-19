A magyar dráma napját ünnepli szeptember 21-én a közmédia

A magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom gazdag hagyományai előtt tisztelegnek a közszolgálati csatornák a magyar dráma napján, szeptember 21-én. Tematikus adások, filmek és ismeretterjesztő műsorok várják a közönséget Madách Imre örökségétől, a Bánk bán dalos hagyományain át a Toldi legújabb rajzfilm-változatáig.

A közmédia idén is tematikus műsorkínálattal készül a magyar dráma napjára, annak alkalmából, hogy 1883. szeptember 21-én bemutatták Madách Imre: Az ember tragédiája című művét. Az emléknaphoz fűződő műsorfolyam révén mindenki közelebb kerülhet azokhoz az irodalmi művekhez, amelyek évtizedek óta formálják a nemzeti kultúrát.

Az M5 kulturális csatornán a 9:55-kor kezdődő Magyar Krónika adása Az ember tragédiája című művet idézi meg, majd 10:30-kor Takaró Mihály Könyvjelző című műsorában a magyar dráma napja kerül fókuszba. 11:55-kor Arany János Az agg színész című művéből készült Versfilm is látható, a délutáni programok között pedig az Agenda és a Kunszt is az ünnep köré szerveződik. 21:30-kor digitálisan felújított formában mutatkozik be Katona József Bánk bánjának 1974-es előadása, Vámos László rendezésében, Simándy József főszereplésével.

A Kossuth Rádió is számos műsorában foglalkozik szeptember 21-én a magyar dráma napjával. A tematikus adások gerince a Jókai 200 emlékévre épül, több rövid összeállítással is készülnek az írófejedelem színikritikáiból. A Gondolat-jel című műsorban Prielle Kornéliáról, a Nemzeti Színház első örökös tagjáról hallhatnak, majd a Nagyítás adásában több vidéki kezdeményezést is bemutatnak a bicentenárium kapcsán. Az Irodalmi Újságban bővebben is hallhatnak majd Jókai színikritikáiról, végül a Vers napról napra és a Rádiószínház tematikus adása zárja a napot.

A Bartók Rádióban Bozay Attila Az öt utolsó szín című operájából hallhatnak részleteket, amely Madách műve nyomán született, majd 16 órától exkluzív, másfél órás beszélgetést tűz műsorára a rádió Visky András drámaíróval és dramaturggal, aki Gyöngyösi Levente: Az ember tragédiája című oratóriumának szövegkönyvét is jegyzi. A Dankó Rádióban a Családunk nótái című műsorban Földházi-Tóth Zsuzsanna irodalomtanár mesél a magyar drámairodalom nagyjairól, Madách és Katona örökségéről, valamint a Bánk bánhoz kapcsolódó dalos hagyományokról.

A televíziós kínálatot a Duna és a Duna World csatornái teszik teljessé. A Duna 21:05-től Jankovics Marcell utolsó nagy alkotását, a Toldi című animációs mozifilmet tűzi műsorára, míg a Duna World reggel fél nyolctól a Magyar klasszikusok új köntösben sorozat két epizódjával idézi meg Madách Imre életét és munkásságát.

