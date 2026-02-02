Februárban is irodalmi filmadaptációk a Dunán

A magyar irodalom és filmtörténet klasszikusait hozza el a nézőinek télen a közmédia. Vasárnap esténként 21 órától olyan, generációkat meghatározó kötelező olvasmányok adaptációi kerülnek képernyőre, amelyek nemcsak a könyvek lapjain, hanem filmvásznon is maradandó élményt nyújtanak. Fekete István és Gárdonyi Géza művei kalanddal, hazaszeretettel és romantikával kínálnak nosztalgikus hétvégi filmélményt.

Tüskevár – február 1.

Fekete István születésnapja alkalmából a Duna műsorára tűzi a Tüskevár című regény 2012-es filmváltozatát. A történet két városi fiú, Tutajos és Bütyök nyári vakációját követi a Kis-Balaton világában, ahol Matula bácsi mellett tanulják meg a természet tiszteletét, az önállóságot és a felelősséget. A film lírai képei és lassú, elmélyült tempója hűen közvetíti Fekete István természetközpontú szemléletét. A főbb szerepekben többek között Kovács Lajos és Nagy Marcell látható.

Egri csillagok – 1. rész – február 8.

Gárdonyi Géza monumentális történelmi regényének első része a 16. századi Magyarország viharos időszakába vezeti a nézőt. Bornemissza Gergely (Kovács István) gyermekkorától követhetjük nyomon a hős útját, amely a török elleni harcokkal és személyes sorsfordulóval fonódik össze. A Várkonyi Zoltán rendezte alkotás látványos csatajeleneteivel és nagyformátumú színészi alakításaival vált a magyar filmtörténet megkerülhetetlen darabjává.

Egri csillagok – 2. rész – február 15.

A második rész az egri vár ostromának eseményeit állítja középpontba, ahol maroknyi magyar védő száll szembe a túlerőben lévő török sereggel. A hősiesség, az összefogás és a hazaszeretet üzenetei időtálló erővel jelennek meg a filmen. A főbb szerepekben Sinkovits Imre, Venczel Vera, Kovács István és Bitskey Tibor látható.

Fekete gyémántok 2/1. – február 22.

A klasszikus magyar irodalom egyik izgalmas adaptációja, Fekete gyémántok, Jókai Mór azonos című regényét viszi vászonra Várkonyi Zoltán rendezésében. A történet a 19. század polgárosodó Magyarországába kalauzol: Berend Iván, a bondavári bánya tulajdonosa (Huszti Péter), nemcsak a szén, azaz a „fekete gyémánt” kitermelésének nehézségeivel küzd, hanem saját belső dilemmáival és érzelmeivel is. A kétrészes alkotás első felében megismerhetik a karakterek közti konfliktusok gyökerét, valamint a polgári becsület és a profitéhség ütközését egy olyan korban, ahol a modernizáció és az emberi sorsok fonódnak össze.

