Elismeréseket adtak át a magyar kultúra napján Beregszászban

A magyar kultúra napja alkalmából idén is elismerték azokat a kárpátaljai magyar közéleti, oktatási, kulturális és médiában dolgozó szakembereket, akik 2025 folyamán kiemelkedő közösségi és közművelődési tevékenységet végeztek. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet közzétette az idei díjazottak névsorát.

Az elismerésben részesültek között van Shrek Tímea pedagógus és író, Orosz Zsolt zápszonyi református lelkész, Somogyi László, az LMKSZ elnöke, Balogh Renáta, az Ungvári Olvasóklub elnöke, Kopriva Attila festőművész, Fülöp Andrea konzul asszony, valamint Albertné Simon Edina konzul asszony. Elismerésben részesült továbbá Dupka Nándor doktorandusz, dr. Seres Attila történész, valamint Dunda György újságíró is.

Elismerést vehetett át Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főmunkatársa, Kovács László kiállításszervező, Margitics Ildikó, a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskola vezetője, Vass Magdolna színművész, a Ficseri Stúdió vezetője, dr. Gál Adél néprajzkutató és programszervező, valamint dr. Jakab Lajos családorvos.

Gratulálunk minden díjazottnak!

Kárpátalja.ma