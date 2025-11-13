November 13.: a magyar nyelv napja

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját.

Az ünnepnapot 2011 óta méltatjuk ezen a napon annak emlékére, hogy 1844-ben ezen a napon fogadták el Magyarországon a magyar nyelvet mint az államigazgatás nyelvét.

Az ünnepnapot 2009-től tartották meg, akkor még április 23-ára datálta az Anyanyelvápolók Szövetsége annak emlékére, hogy 2008-ban ezen a napon nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma. A múzeum Sátoraljaújhely területén található Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellett.

A magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává.

Kárpátalja.ma