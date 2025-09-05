A Magyar Olvasóklub vendége lesz Shrek Tímea író
2025. szeptember 20-án a helyi Magyar Olvasóklub meghívására Ungvárra látogat Shrek Tímea beregszászi író, pedagógus, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alelnöke.
A Magyar Olvasóklub Facebook-oldalán olvasható felhívás szerint az esemény résztvevői betekintést nyerhetnek egy elhivatott írónő munkásságába, gondolataiba, megismerhetik motivációit és a kárpátaljai irodalom világát. A szervezők közös gondolkodásra hívják az érdeklődőket az inspiráció forrásairól.
Mint írják:
„Hiszünk abban, hogy az ilyen és hasonló találkozások nemcsak irodalmi élményt nyújtanak, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy közösségként erősödjünk, ápoljuk és megőrizzük a magyar kultúrát Kárpátalján.”
A közép-európai idő szerint délután két órakor kezdődő panelbeszélgetésnek a Kárpátaljai Területi Könyvtár Idegennyelvű Részlege (Kapitulna u. 10.) ad otthont.
Nyitókép forrása: Magyar Olvasóklub Facebook-oldala