Matl Péter-szobrot avattak fel Beregszász központjában

Jelentős kultúrális, történelmi és egyházi eseményre került sor július 30-án délután Beregszász központjában. Ezen a napon leplezték le és avatták fel Matl Péter Munkácsy-díjas szobrászművész “A szász pásztor” című miniszobrát a római katolikus templom udvarán.

Meg kell említenünk, hogy a szoboravatás dátuma egybeesik a költő, Tompa Mihály halálának évfordulójával, aki 1868. július 30-án hunyt el Hanván, de munkássága máig is elevenen jelen van köztünk.

A turisztikailag is fontos rendezvényre megyénk, térségünk, városunk civil szervezeteinek, egyesületeinek, intézményeinek képviselői is szívesen eljöttek, mivel minden, ami szép, ami művészet, ami fejleszt, felemel és egyesít, az méltó arra, hogy ünneppé varázsoljon egy szerda délutánt. Különösen fontos ez a mostani nem könnyű időszakban, amikor mindenki szomjazza azt, hogy történjen valami jó, legyen örömünknek oka, legyen alkalmunk az ünnepre.

A rendezvény szentmisével kezdődött a római katolikus templomban, melyet Molnár János bereg-ugocsai esperes, püspöki helynök mutatott be az ünneplő hívek körében.

Az evangélium és a prédikáció témája szorosan kapcsolódott a szász pásztor legendájához. Mindkét esetben egy olyan emberről volt szó, aki kincset talált. A legendában a kincsből templom épült, a példabeszédben pedig arról volt szó, hogy a valódi kincsért az embert eladja mindenét. Ily módon mutat rá az Isten, hogy mennyire kell ragaszkodnunk valódi és legfontosabb értékeinkhez.

A szertartás után a jelenlévők kivonultak a szoborhoz, ahol a szoboravatást megelőző beszédekre került sor.

Tarpai József, a Zahid Finance Group Kft. Igazgatója ismertette az elmúlt évek során a templomudvarban folytatott területrendezés és épületek felújításának eredményeit, majd örömét fejezte ki, hogy ily módon egy római katolikus központ alakulhatott ki ezen a helyen, mely a hit mellett fontosnak tartja a magyar identitás megőrzését, erősítését. Ezt jelzik az udvaron elültetett piros-fehér rózsák is, melyek a zöld alapon a magyar zászló színeit jelenítik meg. Az igazgató úr hangsúlyozta, hogy az épületek visszaszerzése által a korábbi, szovjet évek előtti helyzet visszaállítása valósul meg, hiszen akkoriban az ingatlanok az egyház tulajdonát képezték.

Köztudott, hogy a templomudvarban épült fel a Horváth Anna múzeum, Matl Péter pedig Horváth Anna tanítványa volt. A művész úr most alkotásával kívánta visszaadni a beregszásziaknak azt, amit a tehetsége fejlődéséhez kapott korábban a városban, – fejtette ki Tarpai úr.

Buczkó István konzul úr is szívhez szóló beszédével ajándékozta meg a jelenlévőket. Először is felidézte a szász pásztor legendáját, majd tovább gondolta történetet:

Sajnos Matl Péter, a szobor alkotója nem tudott részt venni az eseményen, de szeretettel küldte el sorait, melyek felolvasára kerültek az avatáson:

„Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy újabb művel bővül Beregszász, méghozzá a messzi múltba visszatekintő történettel, mely arról szól, hogy valamikor hitben erősek voltunk. Azt kívánom, hogy a mai közösség példát vegyen erről az eseményről. Újra történelmet és hitet teremtve a jövő nemzedék számára. Köszönetemet szeretném kifejezni minden jóakaratú embernek, aki segített a szobor létrehozásában. Tisztelettel Matl Péter”

A rendezvényt a Beregszász című dallal tette szebbé a Szent Kereszt Kórus, valamint Ferku Szilveszter aki előadásában megszólaltatta a Kárpátia zenekar „Piros szív, fehér hó, zöld levél” című dalát.

Az esemény legfelelmelőbb pillanata a szobor leleplezése volt, melyet Tarpai József, Gombor Bence, Buczkó István és Molnár János végzett el.

Ezután az esperes úr megáldotta a jelenlévőket.

Keresztény emberként a múltra úgy tekintünk, hogy benne van a jövőnek is az ígérete, Istennek az ígérete és áldása. Azt kérem, hogy nemzetünk, mely a múltban számtalanszor megtapasztalta az Úristen áldását és segítségét, a jövőben is érezze az ő vezetését, tapasztalja meg az Ő kegyelmeit, hiszen évszázadokon át megőrzött bennünket az Úr szeretete. Őrizzen meg a jövőben is, – mondta.